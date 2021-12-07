Санкции против РФ исключены из законопроекта об оборонном бюджете США, что говорит о достигнутом компромиссе на встрече Владимира Путина и Джо Байдена.
Президент России Владимир Путин и США — Джо Байден провели 7 декабря виртуальный саммит, который длился около двух часов.
Из Белого дома сообщили, что президент Байден:
Президенты также обсудили американо-российский диалог по вопросам стратегической стабильности, отдельный диалог о программах-вымогателях, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.
Кремль, со своей стороны, сообщил, что Путин на переговорах с Байденом:
Кремль подтвердил, что лидеры договорились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам.
Первые сигналы — положительные, поэтому что сразу после встречи был опубликован согласованный проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год, из которого исключены ранее вызывавшее опасение положения:
— запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ,
— положение о введении санкций против "Северного потока -2",
— о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Если бы этого не было сделано, то Байден был бы обязан эту повестку реализовать.
Если в течение нескольких последующих дней обстрелы Донбасса прекратятся, это будет сигналом, что договорённости о деэскалации достигнуты.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что прошедшие во вторник переговоры между лидерами России и США позволят снизить напряженность в отношениях между Москвой и западными странами.
"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности", — сказал Макрон, согласно Телеграм-каналу "Раньше всех, ну почти".
Тем не менее, оборонный бюджет США предусматривает выделение Украине на 50 млн. долларов больше, чем запрашивал Пентагон — 300 миллионов долларов, и 4 миллиарда долларов для Европейской инициативы сдерживания "российской агрессии", включая крупные учения и ротацию войск в Восточной Европе.
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