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Автор Любовь Степушова

Первые результаты встречи Путин-Байден: война откладывается

Мир

Санкции против РФ исключены из законопроекта об оборонном бюджете США, что говорит о достигнутом компромиссе на встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

Первые результаты встречи Путин-Байден: война откладывается

Президент России Владимир Путин и США — Джо Байден провели 7 декабря виртуальный саммит, который длился около двух часов.

США призывают к деэскалации и грозят санкциями

Из Белого дома сообщили, что президент Байден:

  • выразил "глубокую озабоченность эскалацией Россией сил вокруг Украины" и пообещал ответить "решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации",
  •  подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии,
  • поручил своей команде принять меры по обсуждаемым вопросам в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.

Президенты также обсудили американо-российский диалог по вопросам стратегической стабильности, отдельный диалог о программах-вымогателях, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

Россия заинтересована в гарантиях, исключающих продвижение НАТО на восток

Кремль, со своей стороны, сообщил, что Путин на переговорах с Байденом:

  • подчеркнул, что НАТО предпринимает "опасные попытки освоения украинской территории",
  • заявил, что РФ серьезно заинтересована в получении твердых гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении,
  • на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате»,
  • высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса,
  • предложил обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений.

Кремль подтвердил, что лидеры договорились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам.

Санкции против РФ исключены из законопроекта об обороне США

Первые сигналы — положительные,  поэтому что сразу после встречи был опубликован согласованный проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год, из которого исключены ранее вызывавшее опасение положения:

— запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ,

— положение о введении санкций против "Северного потока -2",

— о возможности санкций в отношении 35 россиян.

Если бы этого не было сделано, то Байден был бы обязан эту повестку реализовать.

Если в течение нескольких последующих дней обстрелы Донбасса прекратятся, это будет сигналом, что договорённости о деэскалации достигнуты.

Положительный сигнал пришёл из Парижа

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что прошедшие во вторник переговоры между лидерами России и США позволят снизить напряженность в отношениях между Москвой и западными странами.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности", — сказал Макрон, согласно Телеграм-каналу "Раньше всех, ну почти".

Тем не менее, оборонный бюджет США предусматривает выделение Украине на 50 млн. долларов больше, чем запрашивал Пентагон — 300 миллионов долларов,  и 4 миллиарда долларов для Европейской инициативы сдерживания "российской агрессии", включая крупные учения и ротацию войск в Восточной Европе.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин
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