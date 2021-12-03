С Россией надо сотрудничать: чем вызван демарш Норвегии в НАТО

Норвегия при новом правительстве шлёт сигналы коллегам по НАТО, что надо пересмотреть позицию по отношению к России. Чем вызван демарш Осло.

Недавно приступившая к свои обязанностям министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что для Норвегии важно военное присутствие НАТО в близлежащих районах, однако в непосредственной близости от российской границы, "будет лучше", если "мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов".

"Для нас это очень важно", — подчеркнула министр.

Сказаны эти слова были посреди русофобской истерии на саммите НАТО в Риге, что уже само по себе заслуживает уважения.

Как подчеркивает норвежская VG, её позиция близка к позиции бывшего главы оперативного штаба вооруженных сил Норвегии Руне Якобсена,

Демарш Осло объясняется следующими причинами:

1. К власти пришла "пророссийская партия"

Витфельд представляет Рабочую партию Норвегии, которая победила* на парламентских выборах 13 сентября, и даже по названию понятно, что партия перенесёт точку равновесия в сторону диалога и сотрудничества с Россией относительно той позиции, где балансировало предыдущее правительство консерватора Эрны Сульберг.

Витфельдт далеко не зеленый новичок в политике. Она восемь лет возглавляла комитет норвежского парламента по иностранным делам и обороне, а до этого занимала ряд постов в правительстве Йенса Столтенберга.

Кстати, это нынче Столтенберг — генсек НАТО с соответствующей позицией, а в молодости он был руководителем Союза рабочей молодежи (молодежная организация Рабочей партии Норвегии) и выступал против членства Норвегии в НАТО, призывая к диалогу и сотрудничеству с РФ. Однако, облачившись в мундир главного русофоба, что называется переобулся на ходу. Такое бывает и довольно часто в политике.

2. Осло интересует экономическое сотрудничество с РФ

Витфельд же пока интересуют совсем другие вещи — приграничная торговля с Россией, которая сейчас закрыта из-за пандемии (как бы так и не осталось, иначе норвежская туристическая отрасль закроется), а также закупки Россией лосося (из-за антироссийских санкций экспорт прекращён). Это всё можно было бы вернуть встпив в переговоры с Москвой, но сейчас невозможно, потому что Норвегия при Сульберг пустила в страну американских военных*.

Это уже так просто — "завтра", не отменишь, но сигнал дать можно, и он дан.

Лавров, кстати уже побывал в Норвегии в Тромсё в конце октября в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Российский министр предложил странам региона разработать механизм взаимного признания сертификатов о вакцинации и поддержал укрепление сотрудничества в регионе Баренцева моря. Лаврова пригласили совместно возложить цветы к памятнику советских солдат, погибших, освобождая Норвегию в годы Великой Отечественной войны.

Глава секретариата СБЕР Ларс Георг Фурдал заявил, что "правительство намерено сделать ставку на международное сотрудничество в регионе Крайнего Севера и в Баренцевом регионе.

"Можно сказать, что это стартовый выстрел", — сказал он о визите Лаврова.

3. Есть перспективные темы для обсуждения

Напрашиваются и другие темы для обсуждения, например совместимость стратегий на рынке газа. Двум европейским монополистам есть о чем поговорить.

В целом, достаточно разумное правительство пришло к власти в Норвегии. География — это судьба, а с соседями надо жить в мире. Эту истину в Норвегии понимают.

Сигнал послан Лондону ёлочкой

В заключение расскажем и о таком сигнале.

Каждый год, начиная с 1947 года, Осло дарит Лондону ель под Рождество в знак признательности Великобритании за помощь во время Второй мировой войны.

Однако нынешняя ёлка вызывает изумление у британцев своим внешним видом, который можно описать словом "облезлая".

Ель в Лондоне от Осло

"Мы воюем с Норвегией?", — спрашивают они в соцсетях, говоря о ели, огни которой зажгли на Трафальгарской площади в Лондоне в четверг вечером.

*На парламентских выборах в Норвегии, которые прошли в сентябре этого года, Рабочая партия обошла Консервативную, получив 48 мест из 169. Консервативной партии удалось занять всего 36 депутатских мест. Сформирована правящая коалиция с Партией Центра Норвегии.

**Осло и Вашингтон подписали договор " вне рамок НАТО", согласно которому военнослужащие США получают право на строительство на норвежских базах собственных сооружений, куда норвежцам не будет доступа. Кроме того, американцам разрешат привозить оборудование, которое Норвегия не всегда сможет проверить.

США, по договору, не смогут размещать в стране ядерное вооружение, кассетные боеприпасы, а также наземные мины.

Также Осло разрешает военным и гражданам США беспрепятственно въезжать и выезжать из Норвегии. Согласно договору, военный персонал имеет дипломатический иммунитет. По данным Aftenposten, соглашение рассчитано на 10 лет.

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