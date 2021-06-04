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Норвегия потребовала от США объяснений по поводу шпионского скандала со слежкой

Мир

Норвежские военные чиновники встретились с сотрудниками американского посольства, чтобы выразить свою озабоченность после того, как вскрылись новые подробности о шпионаже США за политиками стран-союзников по НАТО, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и официальных лиц Норвегии.

Норвегия потребовала от США объяснений по поводу шпионского скандала со слежкой

"Сегодня Министерство обороны провело встречу с американским посольством в Осло, где мы ясно дали понять, что разведка против союзников неприемлема и не нужна”, -заявил министр обороны Франк Бакке-Йенсен.

Как сообщает информагентство NTB, в МИД Норвегии был вызван посол США, который ответил на ряд "неудобных" вопросов по поводу деятельности американской разведки против европейских — а конкретно норвежских — чиновников.

Напомним, что датская общественная телекомпания DR опубликовала в воскресенье результаты журналистского расследования, утверждающие, что Служба военной разведки страны (FE) сотрудничала с Агентством национальной безопасности США (АНБ), помогая шпионить против европейских стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали ответа от Вашингтона и Копенгагена по поводу этого скандала.

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Шпионский скандал: от Дании требуют ответов
Автор: Ольга Лебедева
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