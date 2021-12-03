МИД Норвегии: страны НАТО должны держаться подальше от границ с Россией

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт выступила против активности союзников Осло по НАТО рядом с границами РФ.

Она подчеркнула, что для нового правительства принципиально важно, чтобы в непосредственной близости от российской границы Норвегия справлялась собственными силами, передаёт издание VG.

"Мы будем справляться сами с помощью норвежских самолётов и фрегатов. Для нас это очень значимо", — сказала Витфельдт.

Глава МИД Норвегии также добавила, что продолжит обсуждать эту тему с властями США и Великобритании. По её словам, страна заинтересована в том, чтобы без помощи других государств заботиться об обороне районов, находящихся неподалёку от РФ. Дипломат убеждена: вооружённые силы Норвегии обладают достаточными мощностями для защиты границ.

Кроме того, Витфельдт отметила, что военное присутствие американцев около России не больше, чем в другие периоды "послевоенной эпохи".

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