На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова

В киевском политикуме, одновременно ждущем Нормандского саммита и российского вторжения, сейчас весьма сложная и запутанная ситуация, напоминающая шахматный цугцванг: любое движение и высказывание лишь ухудшает положение.

Верховная Рада Украины

Один из президентских "слуг народа" Сергей Демченко неожиданно смело заявил, что ради установления мира в Украине власть должна идти на переговоры с представителями Донецка и Луганска, то есть с теми, кто там реально являются руководителями. Не возникнут ли теперь у депутата Демченко проблемы? А то что-то много странных смертей политиков в последнее время в стране.

Впрочем, к совету нардепа вряд ли прислушается президент. Даже несмотря на катастрофическую ситуацию в энергетике страны накануне зимы, Владимир Зеленский твёрдо стоит на позиции "отморожу уши назло бабушке":

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы", — заявил "гарант".

Это он так опять прошёлся по своему личному врагу №1 Виктору Медведчуку, который зимой 2015 как раз за счёт закупок донбасского угля не дал Украине замёрзнуть.

Хотя сейчас ситуация более трагическая: Ринат Ахметов закупил американский уголь для своих ТЭС, но его всё равно не хватит. А тут вдобавок и Белоруссия прекратила поставку электроэнергии, и взять её теперь можно только у России. И тут сразу два вопроса:

патриотично ли будет покупать электричество у "агрессора" и продаст ли Москва его?

тепличные российские огурцы всё же пересекли украинскую границу — нет ли тут "зрады"? Ведь раньше эти овощи путешествовали в обратном направлении.

Мечты Зеленского

Владимир Зеленский

Но вернёмся к проблеме Донбасса. Как известно, все украинские властители утверждают, что Минские договорённости в существующем виде для Киева невыполнимы, поэтому необходимо срочно созвать саммит Нормандской четвёрки. Зеленский осуществил одну свою мечту и попал в Белый дом, теперь он жаждет выполнить и вторую: покалякать за жизнь с главами Германии и Франции, и особенно — с Владимиром Путиным. Это у него идея-фикс прямо. На что не только президент России, но и даже Ангела Меркель с Эммануэлем Макроном задавали встречный вопрос: а что Зеленский выполнил из того перечня обязательств, которые он взял на себя в декабре 2019 на первом и, видимо, единственном Нормандском формате с его участием? Поскольку ответ "ничего", то следом задаётся следующий риторический вопрос: а на фига снова встречаться?

Как всегда очень активен "энерджайзер" Дмитрий Кулеба — глава МИД Украины признался, что хочет активизировать работу в Нормандском формате и даже наладить отношения с Беларусью:

"Мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными с нами".

Тю, так Света Тихановская и так его лучшая подруга! Или кого он имел в виду?

"Рада его желанию. Но не понимаю, кто мешает реализовать эти намерения: большинство в Раде у них есть, так что все обещанные решения по Минским соглашениям можно проголосовать. Свой прокурор есть, чтобы завершить правовую сторону ранее сделанных обменов удерживаемых лиц, — подчёркивает политический обозреватель Елена Маркосян. — Так что жажда активизации Нормандского формата целиком и полностью может быть удовлетворена усилиями власти, частью которой является и сам Кулеба. Ну а насчёт Беларуси вообще ничего не понятно. Что, Светочка Тихановская разве отказала ему в отношениях?"

"Несимметричная" реакция МИД РФ

Сергей Лавров

Российский МИД услышал мольбы украинского коллеги по активизации Нормандского формата. Причём сделал это в весьма оригинальной для дипломатов форме — опубликовал переписку Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии, чтобы "предотвратить дальнейшие спекуляции" в этом вопросе. Ибо, по мнению МИД РФ, "министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан искажают позицию РФ по подготовке упомянутых переговоров". Маркосян отреагировала на заявление со Смоленской площади: "Не люблю попкорн, но кино, похоже, будет интересным". Далее она прокомментировала своего "любимца" Кулебу, который посетовал на то, что "опубликовав дипломатическую переписку, Москва подрывает доверие к себе и добивает нормандский формат".

"Да, Кулеба! Насчёт доверия брехунам — сущая правда! РФ из этого клуба лицемерия вышла и теперь активистам-манипуляторам врать придётся друг другу, если так хочется. Надеюсь и жду публикации стенограмм переговоров в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Надо бы это сделать, чтобы мордашки таких как Кулеба, Арестович и прочих патриотов войны предстали во всей красе не только для нас, украинцев, а и для всего мира", — надеется политолог.

Прочитал переписку дипломатов и политический обозреватель Александр Скубченко. Он сделал вывод, что Россия настаивает на исполнении Минских соглашений, в их духе и букве, а также договорённостей, достигнутых лидерами Нормандской четвёрки в Париже 9 декабря 2019. Подчёркивается, что в протокольной встрече ради самой встречи, а не её сути, нет никакого смысла. Франция и Германия, наоборот, делают акцент на том, как бы так выразить поддержку Минским соглашениям, чтобы не исполнять их в духе и букве, а только те их пункты, и так, как может их выполнить Украина. Ведь Зеленский уже политический банкрот и у него нет ресурса выполнить Минские соглашения, он завёл урегулирование конфликта в тупик, и уже открыто говорит, что "Минск" выполнять не собирается.

"Его интересует лишь капитуляция ОРДЛО, лишение политических прав местного населения, подчинение региона бандеровской идеологии в структуре анти-России. Ему (т.е. США, чьим интересам Зеленский служит) не нужен мир на условиях "Минска". А это путь к войне, но не к миру. Вопрос лишь в том, когда Зеленского США пнут натовским сапожищем в бой. При этом Кулеба хочет активизировать работу в Нормандском формате без предварительных условий. Кто-то понимает цель этой встречи? Зачем она Зеленскому? На камеру покривляться в обществе влиятельных мировых лидеров? Кофе с Путиным попить? И пока Зеленский включил дурака, Британия, а теперь уже и Швеция заявляют, что готовы перебросить своих военных в Украину. Снова шведы под Полтавой? Зеленский не прочь спровоцировать какие-либо инциденты в надежде на помощь Запада, заявил Сергей Лавров. Видимо, стоит вспомнить, как запад уже помог Мазепе или Петлюре, чтобы не закончить так же, как и они, предав свою землю", — заключает Скубченко.

"А где вы были весной 2014?"

На этом фоне видные американские СМИ раздувают истерию об опасности российского вторжения в Украину и высокой концентрации российских войск на границе. Одновременно британцы заявляют о готовности направить в Украину 600 военнослужащих королевских ВС, хотя прекрасно слышали и поняли слова Путина о том, что военное освоение Украины странами НАТО — это красная линия, при переходе которой Россия будет действовать предельно жёстко, напоминает эксперт Украинского института политики Даниил Богатырёв.

Даниил Богатырёв

Одновременно начались армяно-азербайджанские боевые действия. Причём, на сей раз не в Карабахе, а на международно-признанной границе Армении в Сюникской области. А ведь Армения союзник России по ОДКБ и уже направила Москве официальную просьбу о помощи. При осмыслении вышеизложенных новостей аналитик приходит к выводу, что англосаксы (как минимум — британцы, которые активно сотрудничают с Турцией) настойчиво провоцируют Россию на ввязывание в новый (или подзабытый старый, но в новых конфигурациях) локальный вооружённый конфликт на постсоветском пространстве. Вопрос их мотивации пока остаётся открытым, но попытки налицо.

Скорое "вторжение России" заинтересовало и политического обозревателя Игоря Лесева. Ведь танковое скопление под Ельней или Биробиджаном — это очень близко от границы с Украиной, иронизирует он.

"Разбирать это всерьёз и детально, это то же самое, как анализировать заявления "военного эксперта" Арестовича. Британцы гарантированно высылают 600 десантников за 36 часов в Украину (а что ж вы их не выслали в марте 2014 в Крым?). Шведы кого-то пришлют. Французский глава МИД сообщает чего-то там Лаврову о красных линиях. Подключается Дмитрий Песков с какими-то опровержениями. На более низовом уровне каждая какашка с корочкой замминистра анализирует "угрозы вторжения", которая "гораздо выше" 2020 года и "максимально приблизилась" к весне 2014. Создаётся виртуальная реальность какого-то движняка. Ну и давайте финализируем всю эту писанину. Итак, будет ли вторжение России в Украину? Обязательно будет. Но не сегодня. Возможно, завтра или через полгода. И вполне возможно это будет не Россия вторгаться. И не в Украину. Но вторжение произойдет непременно. Гарантия 100%", — "успокоил" Лесев.

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