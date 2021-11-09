Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его

Казахстан предпринимает безуспешную и ненужную попытку уйти из русского мира в никуда, и это вызывает беспокойство в России, так прокомментировал статью Сергея Лаврова о Казахстане казахстанский политик Пётр Своик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ" отметил, что на протяжении новейшей истории обе страны "демонстрируют значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии".

"Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская — в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка", — написал он.

Министр увидел в отношениях России и Казахстана лишь один недочёт:

"К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитации сотрудничества с Россией" — сказал Лавров.

Главная проблема — исключительно "казахское лицо" власти

В комментарии для Pravda. Ru казахстанский политик и экономист Пётр Своик, отметил, что гармония в отношениях России и Казахстана есть, она не ухудшается, и внутри Казахстана "некая база имеется".

Однако, по мнению эксперта, проблемы есть, и они достаточно серьёзные. И это повод для написания Лавровым статьи, в которой под "совершенно правильными и радостными словами" есть подтекст.

Главной проблемой эксперт считает то, что при конституционных нормах о равенстве всех граждан, "у нас практически вся власть казахская".

Все ключевые должности в правительстве, в местных органах, в национальных компаниях и холдингах закреплены за казахами и кадровая политика демонстративно направлена на казахское доминирование, и это при том, что Казахстан — многонациональная страна, подчеркнул политик. Пётр Своик считает, что это надо менять, что у любого первого руководителя первый заместитель обязательно должен быть другой национальности, а из трёх первых руководителей госорганов один, по крайней мере, должен быть не казах.

"Для Казахстана это было бы гораздо более сбалансированной политикой. Потому что сейчас казахская государственность имеет явно казахское лицо — это перебор. И поскольку сегодня мы находимся не в расцвете экономики и политической сферы, а имеем всё больше и больше проблем, все эти проблемы приобретают казахское лицо. Это не нужно ни казахам, ни казахстанцам" — отметил политик.

Языковую политику надо выводить из идеологической сферы

Пётр Своик согласился с мнением Лаврова, что в Казахстане понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка, потому что "реальным государственным является русский язык, казахский тоже стараются использовать как государственный, но в меньшей степени".

"В законодательстве сказано, что государственным является казахский язык, а русский используется с ним наравне, а на самом деле русский даже лидирует в этом смысле. И это та реалия, которую приходится учитывать", — сказал Пётр Своик.

Он добавил, что в законе "О языках" сказано, что обязанностью всех граждан Казахстана является владение государственным языком — казахским, как важным фактором общенационального согласия. Но далеко не все казахстанцы владеют государственным языком. Соответственно, получается, что нет межнационального согласия?

Согласие есть, уверен политик, просто закон не про жизнь, это некая "хотелка", поэтому давно пора приводить языковое законодательство Казахстана в соответствии с реалиями.

Пётр Своик предлагает перевести языковый вопрос из идеологической сферы в сферу квалификационных требований.

"Если ты собираешься быть депутатом или министром, или акимом, то будь добр знай оба государственных языка. А все остальные живите со своим родным и не пугайтесь ничего. Это то, что надо бы включить в законодательство, но пока этого нет, к сожалению". — отметил аналитик.

Казахстану вредно покидать русский мир

Эксперт отказался прокомментировать фразу Лаврова о вмешательстве "извне" и отметил, что внутри тоже хватает такого вмешательства.

Например, государство провозгласило переход алфавита казахского языка на латиницу, чего часть казахстанского социума категорически не приветствует.

"Считаю, что это совершенно безуспешная и ненужная никому попытка уйти из русского мира в никуда. Потому что какими бы латинскими буквами ты не писал на казахском языке, никакого партнёра с той стороны не будет, никакого другого информационного культурного, языкового пространства казахский язык на латинице не найдет. Казахский язык сейчас плотно соотнесен с русским миром, с миром русского языка. И переход на латиницу — это вредоносная затея. И её нам подсказали не англичане, не американцы и не турки, её придумали здесь и придумали неправильно. И от этого надо как можно скорее отказываться", — отметил Пётр Своик.

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