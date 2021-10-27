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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: "Сомневаюсь, что кому-то в Германии удастся отменить "СП-2"

Мир » Европа

Тема запуска газопровода "Северный поток-2" может вновь стать триггером для очередного конфликта интересов — на этот раз внутри будущего коалиционного правительства Германии, которое возглавят социал-демократы. Кстати, последние возлагают большие надежды на этот газопровод, особенно в условиях нынешнего энергетического кризиса. Свободные демократы относятся к проекту настороженно, а "зелёные" всё ещё рассчитывают помешать его реализации. Не станет ли "Северный поток-2" яблоком раздора в новом правительстве Германии?

Северный поток-2 завершён

"Северный поток-2" поссорил политиков

Социал-демократам будет сложно убедить остальных в рациональном подходе. Ведь дело не только в одном проекте, основным камнем преткновения является все же сама Россия, вернее, не столь дружелюбное к ней отношение европейцев. Но Германии, конечно, выгодно сохранить эти отношения в прежнем формате.

Политолог, главный редактор издания "Геополитика" Леонид Савин отметил в интервью Pravda.Ru, что все эти партии преследуют определенные политические позиции. Например, "Зеленые" всегда лоббировали интересы Вашингтона. Поэтому вполне очевидно, что они против проекта, прикрывая это заботой об окружающей среде.

"Конечно, если они будут выступать против "Северного потока-2", то это довольно сильно ограничит их возможности в будущем в политическом, экономическом отношении и, наверное, приведет к каким-то контрдействиям со стороны Москвы. Потому что большие средства вложены в этот проект, и необходимо учитывать интересы других игроков, которые могут получать топливо по этой трубе", — отметил политолог.

Россия не даст замерзнуть старикам в Германии

Бабенхаузен,Германия

Остаётся только надеяться на то, что "Зеленые", которые так и не смогли стать ведущей политической силой в Германии, вряд ли смогут оказать сильное влияние на принятие решения по газопроводу. Как отмечает журналист Александр Коробко, "Зелёные" не должны в духе противоречия становиться луддитами и пытаться добиться своих целей путем того, что замерзнут все старики Западной Европы, а людям придётся книгами растапливать камины.

"Я думаю, что "Зеленые" должны заниматься тем, чтобы добиваться создания экологичных двигателей в автомобилях, добиваться того, чтобы при утилизации эти батареи не вызывали бы больший ущерб, чем выбросы углекислого газа, следить за тем, чтобы не было радиации и чтобы отходы не попадали в сточные воды. А "Северный поток" — это кровь в жилах Европы. Иначе она просто застынет. Поэтому сомневаюсь, что кому-то удастся сделать "Северный поток" яблоком раздора. Этого не удалось сделать даже Киеву, точнее, его американским кураторам. Я думаю, что Россия не даст Европе замерзнуть", — заявил Александр Коробко в интервью Pravda. Ru.

Эксперт напомнил, что Россия уже не раз доказывала, что даже без денег может прожить. И газ она может подавать своим гражданам. Деньги решают не все. И европейские деньги и российский газ неравноценны.

"Наш президент недавно напомнил, что никогда, даже в годы холодной войны, Россия не использовала газ для шантажа. Наоборот, наши партнеры, оппоненты используют свои деньги для шантажа. Желаю европейцам теплой зимы, главное — они должны помнить, что они дышат так привольно благодаря русским лесам и получают тепло в свои дома благодаря России тоже", — резюмировал эксперт.

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Темы европа германия северный поток-2 александр коробко
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