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Автор Ирина Гусакова

Окно возможностей или очередная травля - что ждёт президента Эстонии

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Уже через месяц, 11 октября, Алар Карис, директор Эстонского национального музея, вступит в должность президента своей страны. В Москве надеются, что человек из науки хотя бы будет демонстрировать разумное поведение.

Возможно, кардинального изменения отношений с Россией не произойдёт, вряд ли советники дадут Алару разгуляться, однако надежды на смягчение кризиса сохраняются. Тем более, был позитивный звонок — Алар Карис на днях подверг критике план перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным. Скорее всего, гонений на русский язык, как на Украине, удастся избежать. Но будет ли Карис самостоятельной политической фигурой?

Алар Карис

Пока же эксперты теряются в догадках, сможет ли человек из науки продемонстрировать более глубокое понимание нынешних процессов в политике. Как отмечает в интервью Pravda.Ru профессор РАНХиГС Александр Михайленко, многое зависит от расклада политических сил. Если Карис будет проводить политику, которую не поддержит большинство элит, то президент вряд ли продержится долго.

"Ему надо будет в любом случае маневрировать очень сильно для того, чтобы эту русофобскую линию избежать", — говорит эксперт.

Что скажет Алан Карис Владимиру Путину?

Журналист Baltnews Семён Бойков в беседе с корреспондентом Pravda.Ru предположил, что в Москве возлагают большие надежды на то, что президентом будет новый человек, не запятнанный ничем.

В одном из интервью Карис обмолвился, что готов встретиться с Путиным. Семён Бойков надеется, что это не пустой звук. Конечно же, встреча сама по себе ничего не решит, но символическое значение иметь будет.

Также Семён Бойков думает, что если визит президента Эстонии в Москву всё же состоится, то на встрече будет затронута тема ратификации пограничного договора между Россией и Эстонией.

требование Эстонии

"В 2019 году такое окно возможностей открылось вместе с приездом Керсти Кальюлайд в Москву. Потом вслед за президентом Эстонии приезжали министры, активизировалось тогда и парламентское сотрудничество, и сотрудничество на уровне городов. Но потом это окно закрылось", — сетует журналист.

Напомним, что тогда о визите Керсти в "логово врага" неодобрительно отзывались многие прибалтийские политики. Неподобающее поведение главы Эстонии не обсуждал разве что ленивый. Теперь же очередь нового президента стать главным ньюсмейкером в Прибалтике.

То, что Карис — новый человек в политике, — палка о двух концах. С одной стороны, на него возлагаются большие надежды на изменение курса, с другой — у директора музея нет никакого политического веса, поэтому ему придётся скорее подстраиваться под политический истеблишмент и его предпочтения. Поживём — увидим!

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы эстония керсти кальюлайд
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