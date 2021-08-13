Турция занимает историческое место России в Черногории

Россия со времён Петра I покровительствовала Черногории. позиции Москвы сегодня успешно занимает Анкара. Очередное геостратегическое поражение не только светских властей России и Сербии, но и православных чиновников.

Турция начала оказывать консульские услуги черногорцам

Турция с 7 августа начала оказывать консульскую помощь черногорским гражданам — туристам или резидентам 25 стран, где Черногория не имеет дипломатических или консульских представительств.

Об этом сообщает издание Nordic Monitor.

Согласно оказавшемуся в распоряжении издания указу президента Турции Реджепа Эрдогана, помощь будет оказана в случае задержания, ареста или тюремного заключения, а также репатриации граждан Черногории. Соглашение не имеет аналогов в турецкой внешней политике и будет оставаться в силе на неопределённый срок, если ни одна из сторон не решит прекратить его действие.

По мнению Nordic Monitor, соглашение является доказательством роста влияния Турции на Балканах. Издание напоминает, что между Турцией и Черногорией заключено соглашение в оборонной промышленности — Турция выделяет финансовые ресурсы на совместные проекты по производству военной техники при условии, что турецкие подрядчики будут задействованы в их реализации. Затем эта техника будет предлагаться для закупок другим странам региона.

Издание добавляет, что Государственное Турецкое агентство сотрудничества и координации (TIKA) финансирует многие проекты, направленные на мусульманское население Черногории (треть от 630 тысяч человек; кроме того, в стране проживает около 5000 турецких граждан).

"Многие черногорцы подают заявки на стипендии в Турции. Более 400 наших студентов прошли обучение в Турции. Этот интерес растёт день ото дня. TIKA реализовало около 300 проектов в нашей стране. Это были очень важные проекты в области здравоохранения, культуры и образования. Они укрепляют отношения между двумя странами", — заявил в июне турецкому государственному информационному агентству Anadolu президент Черногории Мило Джуканович.

Сербия проспала усиление Турции в Черногории

По мнению Небойши Mедоевича, лидера просербского черногорского "Движения за перемены", входящего в блок "Демократический фронт", договорённость Анкары и Подгорицы может стать инструментом для нового витка давления на Сербию по косовской проблеме. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Положит ли этот неожиданный договор начало новому витку давления на Сербию в решении косовской проблемы, покажет время, — как и то, зачем Турции понадобилась Черногория", — недоумевает Mедоевич.

Соглашение вызывает у него много вопросов с учётом того, что Анкара, по его мнению, не является стратегическим партнёром Подгорицы ни в экономике (экспорт — 3,3%, импорт — 5,1%), ни в военной сфере, ни в секторе безопасности.

"Успехами может похвастаться разве что криминал: турецкие авторитеты чувствуют себя в Черногории как дома", — отметил политик.

"Это исключительное решение для Черногории нужно понимать в рамках политики "мягкой силы" и возможной инструментализации каких-то будущих геостратегических интересов (Турции) в регионе", — делает вывод Медоевич.

Россия не может добиться единства оппозиции

Как сказала Pravda.Ru руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова, ничего неожиданного в этом сотрудничестве нет, так как Турция давно работает на Балканах, её присутствие в регионе расширяется.

"И в Черногории ей легко работается, потому что там есть албанское мусульманское население, для которого построена самая высокая мечеть на Балканах, албанцы присутствуют в правительстве и в парламенте", — отметила эксперт.

По словам Елены Гуськовой, оппозиция долго добивалась влияния на политическую, экономическую жизнь страны и на выборах 2020 года с небольшим преимуществом победила. Но президент Джуканович, против которого оппозиция боролась, остался президентом и он сторонник поддержания отношений с Западом, в том числе с Турцией.

Оппозиция же по таким важным вопросам, как участие в НАТО, сотрудничество с Сербией и восстановление отношений с Россией, раздроблена.

"Именно поэтому оппозиция сегодня не может принимать очень серьёзные решения, которые бы полностью изменили нынешнюю ориентацию Черногории на Запад, в том числе и на Турцию, и восстановили бы отношения с Россией. Для этого нужно единство оппозиции, чего нет", — сказала Pravda.Ru Елена Гуськова.

Турция, по её словам, воспользовалась тем, что влияние России на Балканах тормозится санкциями и давлением Запада на Подгорицы, направленном на то, чтобы Черногория проводила антироссийскую и антисербскую политику.

Пока не поздно, надо задуматься

Елена Гуськова полагает, что России нужно обратить внимание на фактор усиления Турции в Черногории.

"Начиная с декрета Петра I 1711 года Россия покровительствовала Черногории. В бюджете царского двора отдельной строчкой стояла помощь Черногории. То есть фактически страна выживала в XVIII и XIX веках за счёт денег России, построила и сохранила свою государственность. Поэтому народ Черногории очень тепло относится к России. Существует даже такое поверье: утром черногорские женщины в горах встают и первым делом смотрят на восток, крестятся и говорят: "Как там Россия-матушка?" — отметила в интервью Pravda.Ru Елена Гуськова.

По её мнению, исторические связи должны были бы обязать и черногорское руководство, и Россию рассматривать вопросы сотрудничества более пристально.

"Турция будет осуществлять и расширять свои функции. Это ставит и перед нами, и перед Сербией необходимость задуматься о том, какую политику надо выстраивать в Черногории", — сделала вывод Елена Гуськова.

Иначе Черногория станет мусульманской страной

На прошедших в 2020 году парламентских выборах в Черногории, возглавляемой президентом Мило Джукановичем, его партия получила 35% голосов, оппозиционные фракции в совокупности набрали около 47%.

Отличительной особенностью выборов стала рекордная явка избирателей — почти 76%. Это был результат принятия ущемляющего Сербскую православную церковь (СПЦ) Закона о свободе вероисповедания, который предусматривает, что СПЦ должна вернуть государству всё имущество, принадлежавшее ей до 1 декабря 1918 года, то есть до вхождения Черногории в состав Сербии. Заметим, что Черногория входит в каноническую территорию СПЦ несмотря на то, что в 1993 году о своей независимости и автокефалии объявила раскольническая Черногорская православная церковь.

После принятия этого закона впервые за многие годы к избирательной кампании присоединилось всё духовенство СПЦ во главе с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием (Радовичем). Митрополит активно призывал граждан страны голосовать против президентской партии.

Однако беда не приходит одна, вторая подкрадывается, откуда не ждали, — от османов. Треть мусульманского населения может скоро стать половиной, и Черногория одним "прекрасным" утром проснётся преимущественно мусульманской страной.

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