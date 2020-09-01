Оппозиция Черногории не намерена менять внешнеполитический курс

Внешнеполитический курс Черногории изменён не будет. Вопрос по членству в НАТО также не будет пересматриваться.

Об этом заявил лидер оппозиционной коалиции "Чёрным по белому" и гражданского движения URA Дритан Абазович.

"Это наши международные обязательства. Мы не можем строить серьезное государство, а вести себя безответственно в международной политике. Этого не произойдет, пока это зависит от нашей коалиции. Этот вопрос больше продвигают в Черногории, чем в международном сообществе. Нет никаких изменений во внешнеполитическом курсе, только улучшение сегментов во внешней политике. Черногория может развиваться только как гражданское государство и как можно быстрее стать членом ЕС", — пояснил политик.

Напомним, что 30 августа в Черногории прошли парламентские выборы. Впервые за 30 лет победу одержала не правящая партия, а оппозиция. Итоги выборов официально признали представители ОБСЕ, посольства Великобритании и США. Лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" — Алекса Бечич — уже встретились и обсудили порядок сотрудничества и формирование будущего правительства страны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что антироссийские санкции нанесли вред экономике Черногории. По мнению Здравко Кривокапича, Россия заслуживает лучшего отношения.