Секреты визажиста: эффективные способы предотвращения скольжения теней на жирных веках

Лайфхаки для стойкого макияжа глаз на жирных веках: секреты от визажиста

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблема стойкости макияжа беспокоит многих девушек с жирной кожей. Однако существует несколько лайфхаков, которые помогут задержать тени на жирных веках.

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Без базы не обойтись, особенно если ваша кожа склонна к жирности. База не только закрепит тени, но и сделает макияж более стойким и ярким, гладкой идеальной поверхности. Увлажняющая база не усилит жирность кожи, а наоборот, поможет избежать пересушивания. Для матовых теней и дневного макияжа подойдет кремовая база.

Выбор стойких продуктов также играет ключевую роль. Матовые тени обычно держатся дольше, поэтому стоит отдать предпочтение именно им. Использование карандаша для глаз, схожего с оттенком теней, как базы, поможет сохранить макияж надежно.

Фиксация макияжа необходима. Специальный спрей-фиксатор или финишная пудра помогут удержать макияж даже на жирной коже. Важно избегать использования других спреев, таких как лак для волос, чтобы не нанести вред коже.

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать стойкий и привлекательный макияж глаз долгое время.