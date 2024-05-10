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Гранатовый смузи с зелёным яблоком, ананасом и стружкой кокоса: для укрепления иммунитета

Смузи "Гранатовый эпос": простой рецепт

Еда

Горсть зёрен граната, зелёное яблоко, ананас и кокосовая стружка — всё это ингредиенты вкусного красного смузи "Гранатовый эпос".

Смузи "Гранатовый эпос": простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Гранат благодаря антиоксиданту пуникалагину способствует укреплению иммунитета и улучшению памяти, стабилизирует давление. Содержащиеся в нём вещества нейтрализуют возбудителей бактериальных инфекций и грибок. 

Этот коктейль также поможет вам легко вернуть фигуру в норму. Так чего же вы ждёте? Попробуйте этот вкусный напиток.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана зёрен граната
  • 1/4 стакана зелёного яблока
  • 1/4 столовой ложки кокосовой стружки

Приготовление

Смешайте все ингредиенты, переложите в стакан с кубиками льда и наслаждайтесь!

ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ! ГРАНАТОВЫЙ СМУЗИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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