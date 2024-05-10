Гранатовый смузи с зелёным яблоком, ананасом и стружкой кокоса: для укрепления иммунитета

Смузи "Гранатовый эпос": простой рецепт

Горсть зёрен граната, зелёное яблоко, ананас и кокосовая стружка — всё это ингредиенты вкусного красного смузи "Гранатовый эпос".

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Гранат благодаря антиоксиданту пуникалагину способствует укреплению иммунитета и улучшению памяти, стабилизирует давление. Содержащиеся в нём вещества нейтрализуют возбудителей бактериальных инфекций и грибок.

Этот коктейль также поможет вам легко вернуть фигуру в норму. Так чего же вы ждёте? Попробуйте этот вкусный напиток.

Ингредиенты

1/2 стакана зёрен граната

1/4 стакана зелёного яблока

1/4 столовой ложки кокосовой стружки

Приготовление

Смешайте все ингредиенты, переложите в стакан с кубиками льда и наслаждайтесь!