Гранатовый смузи с зелёным яблоком, ананасом и стружкой кокоса: для укрепления иммунитета

Горсть зёрен граната, зелёное яблоко, ананас и кокосовая стружка — всё это ингредиенты вкусного красного смузи "Гранатовый эпос".
Гранат благодаря антиоксиданту пуникалагину способствует укреплению иммунитета и улучшению памяти, стабилизирует давление. Содержащиеся в нём вещества нейтрализуют возбудителей бактериальных инфекций и грибок.
Этот коктейль также поможет вам легко вернуть фигуру в норму. Так чего же вы ждёте? Попробуйте этот вкусный напиток.
Смешайте все ингредиенты, переложите в стакан с кубиками льда и наслаждайтесь!
В Польше разразился скандал из-за видеоролика с украинской певицей Яной Шамаевой.