Авиакомпания AirBaltic не допустила россиянина на рейс в Ригу из-за отсутствия вида на жительство

Сотрудники авиакомпании AirBaltic не допустили к посадке на рейс из Стамбула в Ригу российского гражданина, несмотря на наличие у него шенгенской визы. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Shot.
По словам мужчины по имени Глеб, персонал авиалиний объявил, что посадка разрешена только россиянам, имеющим вид на жительство в Прибалтике. Всех остальных граждан России попросили отойти от посадочной зоны.
В результате, к моменту, когда россиянам с визами разрешили проходить на борт, самолёт уже отправился. AirBaltic компенсировала тем, кто не успел на рейс, только сумму налога в размере 75 евро.
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