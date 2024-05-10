Авиакомпания AirBaltic не допустила россиянина на рейс в Ригу из-за отсутствия вида на жительство

SHOT: россиянин не смог улететь из Стамбула в Ригу с шенгенской визой

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники авиакомпании AirBaltic не допустили к посадке на рейс из Стамбула в Ригу российского гражданина, несмотря на наличие у него шенгенской визы. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Shot.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Eigenheer is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам мужчины по имени Глеб, персонал авиалиний объявил, что посадка разрешена только россиянам, имеющим вид на жительство в Прибалтике. Всех остальных граждан России попросили отойти от посадочной зоны.

В результате, к моменту, когда россиянам с визами разрешили проходить на борт, самолёт уже отправился. AirBaltic компенсировала тем, кто не успел на рейс, только сумму налога в размере 75 евро.