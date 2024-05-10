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Авиакомпания AirBaltic не допустила россиянина на рейс в Ригу из-за отсутствия вида на жительство

SHOT: россиянин не смог улететь из Стамбула в Ригу с шенгенской визой

0:44
Туризм

Сотрудники авиакомпании AirBaltic не допустили к посадке на рейс из Стамбула в Ригу российского гражданина, несмотря на наличие у него шенгенской визы. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Shot.

SHOT: россиянин не смог улететь из Стамбула в Ригу с шенгенской визой
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Eigenheer is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам мужчины по имени Глеб, персонал авиалиний объявил, что посадка разрешена только россиянам, имеющим вид на жительство в Прибалтике. Всех остальных граждан России попросили отойти от посадочной зоны.

В результате, к моменту, когда россиянам с визами разрешили проходить на борт, самолёт уже отправился. AirBaltic компенсировала тем, кто не успел на рейс, только сумму налога в размере 75 евро.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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