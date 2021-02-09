Сюрприз для ЕС: Китай через инвестиции "заходит" в Черногорию

Неожиданные подробности о "работе" Китая с потенциальными членами ЕС: президент Черногории Мило Джуканович отметил активность китайских инвесторов.

Выступая на саммите (который, к слову, назывался саммитом "лидеров Китая и стран Центральной и Восточной Европы) в режиме онлайн, Джуканович подчеркнул: инвесторы из Поднебесной интересуются дорожным строительством и логистикой. В частности, они хотят "дать импульс" экономике региона.

"Если прислушаться к словам китайских инвесторов, становится ясно: у них есть желание продолжить сотрудничество по строительству автомобильной дороги через Черногорию до порта Бар, а также развитию логистической и промышленной зоны в его окрестностях. Такой проект придаст мощный импульс более быстрому восстановлению экономики в период после коронавируса и соединит Черногорию с соседними странами", — высказался Джуканович.

Интересно, что при этом страна уже имеет долг перед Китаем за схожий проект: участок трассы "Смоковац-Матешево" был профинансирован через китайский банк EXIM на сумму в 800 млн евро. Однако для Китая, видимо, "небольшой" долг не так важен, как возможность оказаться "поближе к ЕС".