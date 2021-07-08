Почему РФ не смогла стать реинкарнацией петровской России

Доминик Рааб, главы МИД Великобритании, позволил себе весьма провокационные высказывания, мол, даже несмотря на ситуацию с Defender, британские корабли могут и будут в дальнейшем снова посещать "территориальные воды Украины". Рааб ссылался на то, что Великобритания действовала согласно международным правовым нормам. Как отметил сегодня постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, провокации подобного рода продолжатся. В частности, можно ожидать появления военных кораблей в районе Керченского пролива.

Противостояние Запада и России перейдет в новую фазу?

В том, что отношения России с Западом сегодня оказались на грани холодной войны, отчасти виноваты наши политические элиты.

Так считает политолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Бабич, гость программы "Точка зрения".

Читайте начало интервью:

Почему Россия и Запад никак не могут договориться

Россия не вписывается в тоталитарную идеологию Запада и США

"Нагнули": в какие игры ультралибералы США играют с Западом против России

— Наша элита долго не верила в то, что на Западе, особенно в США, правит ультралиберальная идеология, превратившая страны в тоталитарные государства.

Мы готовились увидеть Запад таким, каким он был в 60-70-е годы. Свободным. Отправили туда учиться детей, постарались войти в капитал западных предприятий. Рассчитывали встроиться, просто встроиться.

— Петр Первый — современная версия?

— Совершенно верно, и это было бы прекрасно, если бы на Западе — случайно, как оказалось — именно в это время не победила бы эта идеология ультралиберализма.

Кстати говоря, сами по себе и Америка, и Франция, и Британия, и Германия — это прекрасные страны, действительно близкие нам в культурном отношении, ведь, безусловно, Россия — европейская страна.

США идут по стопам Золотой Орды

"Наши" страны Центральной Азии, те же Казахстан, Узбекистан, они не враждебны Западу. Никаких гуннов и диких орд на Востоке давно нет, вот в чем дело-то. Ими пугают ультралибералы и польские националисты. Пугают свое население.

Это страны, которые тоже развиваются, они хотят войти в круг благополучных стран, и они много для этого делают. И это страны мирные, на что указывает Лавров. На встречах ОДКБ вы не услышите таких слов "враждебное нам государство такое-то". Там только борьба с терроризмом, борьба с общими вызовами и мир, мир, мир.

В отличие от НАТО и Евросоюза. Что это такое? Многие люди у нас в России, как и в Польше, эмоциональные, они говорят:

"Азия всегда была прекрасна, а Европа всегда была агрессивна. Да здравствует Золотая Орда, долой Европу!"

Ребят, это было не всегда так, как теперь. Не переносите реалии сегодняшнего дня на прошлое. Европа прекрасная, континенты великолепные, великолепные страны.

Но сейчас они под властью радикальной, экстремистской, если хотите, идеологии. А Азия не под ее властью.

Откуда ноги растут?

— Так где же находится источник этой идеологии? Он скрыт в уставах транснациональных корпораций? Или в каком-то теневом правительстве мира?

— Дело в том, что это все достаточно открыто. Источник этих всех вещей, как я сказал, — это огрубленная, вульгаризированная народная версия либерализма.

Смотрите, какие страны после войны успешные:

Швеция, Финляндия, Германия.

Это были страны, управляемые либералами.

Права женщин, права меньшинств пробивались, помощь людям, которые прежде преследовались, разрешение сексуальных каких-то свобод.

Как думает народ? А что-то мало свобод, надо побольше, кашу маслом не испортишь.

Давайте-ка объявим, что вообще гомосексуализм — это лучше, чем нормальные отношения. Давайте-ка доведем это дело до конца.

Женщины у нас голосуют, имеют равные права — пусть они у нас на мужчин доносят, как Me Too. Давайте, хорошая же вещь — довести до конца.

То же самое, как с коммунизмом — в принципе идеи конца XIX века, социалистические, действительно во многом обогатили жизнь людей.

Поликлиники, чтобы не доктор ездил по деревням, а привозить людей в здание, где есть все оборудование, через которое можно провести тысячу человек и точно диагностировать болезнь у этой тысячи, вместо того, чтобы доктор ездил бы за безумные деньги и лечил каких-то богатых. То есть идея коллективного обслуживания, коллективного лечения, коллективного образования — она была правильная. Но другое дело, что как ее воспринял народ, в том числе и в России, и в Китае:

а давайте-ка уравняем всех, давайте-ка чтобы одним одеялом прикрываться. А тех, кто не хочет одним одеялом прикрываться, давайте их объявим кулаками, спекулянтами.

— Вернемся к либеральной идеологии. А там что людей-то, обывателей устраивало и устраивает сейчас?

— Обывателя очень многое начинает не устраивать.

Вдруг выяснилось, что Запад пошел на раскол мирового православия — это правда — потому что оно является одним из последних барьеров перед вседозволенностью.

А ведь то, что что сейчас предлагает в области сексуальных отношений Запад, это не вседозволенность уже давно, это новый пуританизм. Только он пришел с неожиданной для всех стороны. Если раньше женщин карали за сексуальную инициативу, то есть преследовали проституток и так далее, то теперь карают мужчин. То есть мужчина-мачо, который всю жизнь был героем оперетт, сейчас проклинаемая, преследуемая фигура, как Вайнштейн.

То есть пуританизм вдруг зашел с другой стороны, оттуда, откуда его не ждали.

— Зашел сзади.

— Обывателя это устраивает? Нет. Обыватель не хочет жить скучно. И одна из причин, по которой развалился Советский Союз, — в кино, в литературе, в жизни сохранялась вот эта, извините, лицемерная деревенская мораль, которая городскому жителю уже была совершенно не нужна, и она его не устраивала, он уже жил по-другому.

— Сейчас "Оскар" предлагает новую мораль во всех фильмах проповедовать, и если у тебя нет соответствия по гендерным и всяким остальным принципам, то ты даже не можешь претендовать на статуэтку.

— Кстати, черта всех тоталитарных систем — квоты, привилегии для прежде угнетенных, очень строгое отцеживание из языка всех старых народных слов и привнесение новых, которые бы приподнимали какие-то группы, сейчас считающиеся прогрессивными.

Вот мой приятель в Германии посчитал, сколько всяких выражений для инвалидов существует на Западе. И мы, как дураки, их переводим. Прекрасное, кстати, слово "инвалид", оно иностранного происхождения, но оно не обидное, оно очень точное. Начинается:

люди с ограниченными возможностями — ой, нет, обидно;

люди с особенностями развития — ой, нет, что-то опять не то;

особые люди…

еще какие-то.

Это напоминает — как большевики пытались назвать рабочий класс.

Вот был рабочий класс — ой, пролетариат.

Нет, мало. Авангард. Не-не-не, мало.

Гегемон.

В итоге это все высмеивалось, когда шел пьяный дядька, говорили: "Ой, гегемон идет, в дупель пьяный".

Но это третий тоталитаризм. Совсем другой. И он проклинает, кстати, коммунистический период советской истории, демонизирует его, даже хуже, чем тогда на самом деле было. Демонизирует, безусловно, и свою историю. Потому что тоталитаризм чем характерен и в нацистской форме, и в коммунистической, и в ультралиберальной — тотальное отрицание истории. Мы — это и есть настоящая история. Вот мы в царстве свободы.