Постпред Крыма объяснил, когда и где стоит ждать новых провокаций Запада

Слова Доминика Рааба, главы МИД Великобритании, продолжают оставаться обсуждаемой темой. Напомним, что политик заявил: даже несмотря на ситуацию с Defender, британские корабли могут и будут в дальнейшем снова посещать "территориальные воды Украины".

Рааб в своём выступлении упирал на то, что Великобритания действовала согласно международным правовым нормам. Курс Defender он описал как "короткий" и "прямой", добавив: выбранный маршрут ранее был признан на международном уровне.

По мнению постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, провокации подобного рода продолжатся. В частности, можно ожидать появления военных кораблей в районе Керченского пролива — они могут попытаться зайти в Азовское время.

"К концу августа стоит ожидать новых провокаций, учитывая проведение в это время на Украине так называемого международного саммита "Крымская платформа". Нам надо очень внимательно следить за провокациями в акватории Азовского моря, попытками заходов натовских кораблей через Керченский пролив в украинские порты Мариуполь и Бердянск со ссылкой на то, что они имеют на это полное право", — уточнил Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

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