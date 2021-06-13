Спонсор Nexta разоблачён. Или назначен?

Роман Протасевич в нашумевшем телеинтервью сделал прозрачный намек, что за финансированием ТГ-канала Nexta — главного "рулевого" белорусских протестов — стоял российский олигарх.

Экс-редактор не назвал ни имени, ни что это за предприятие, но все сделали вывод, что речь шла про Дмитрия Мазепина - директора "Уралхима", дочкой которого является "Уралкалий". А "Уралкалий" — это соперник "Беларуськалия".

Собственно, они — конкуренты на рынке, они что-то давно не могут поделить. И вот, пожалуйста, на политической сцене возникает Мазепин. Дмитрий Песков сказал, что либо сам Протасевич, либо официально Минск должны пояснить заявление о финансировании бизнесменом из РФ телеграм-канала "Nexta". Сам-то Мазепин открестился от этого всего.

Но дело в том, что он на самом деле предлагал — когда еще был Цепкало кандидатом в президенты — создать какую-то организацию для переговоров с Лукашенко по поводу того, чтобы он уступил власть. То есть как бы вмешивался в белорусскую политику.

Так почему Протасевич конкретно не назвал фамилию олигарха? Неужели он не знал?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" поделился человек, который был "внутри" событий — белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Читайте начало интервью:

Белорусский политолог считает Протасевича жертвой психа

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— Я думаю, что его попросили не называть фамилии олигархов, чтобы белорусский телеканал иск не получил. Это как вариант. Я на нём не настаиваю.

Может, это Лукашенко таким образом играется.

И заметьте, что Дмитрий Мазепин — не первый человек, которого белорусские власти обвиняют в чем-то. Там и другие фамилии звучали. Уже наберется десяток бизнесменов, которые Лукашенко мешают жить и работать.

С 90-х годов всё идет. И тогда Лукашенко обвинял и Чубайса, и Гайдара, и Немцова, и Хакамаду в желании его свергнуть. И Ельцину жаловался, и Путину жаловался… И Миллера обвинял в прошлом году, и Дерипаску обвинял, и Усманова.

Там реально уже можно целую книгу написать, как российские олигархи хотели свергнуть несчастного Лукашенко.

Дмитрий Мазепин

Так ли безосновательно подозревают Мазепина?

Кстати, Дмитрий Мазепин являлся и является, наверное, до сих пор руководителем Российско-Белорусского делового совета.

Это клуб предпринимателей Белоруссии и России. Он появился несколько лет назад.

Естественно, как бизнесмен, он заинтересован в том, чтобы бизнес между странами продуктивно развивался. А когда в стране политический кризис, то очевидно, что бизнесу тоже будет плохо, потому что он будет испытывать определенные проблемы.

Как глава делового совета, в августе он сделал заявление, предлагая сесть за переговорный стол. А что плохого в этой инициативе, я не понимаю? Если человек заинтересован в развитии бизнес-партнерства двух стран, хотел бы, чтоб политический кризис быстрей завершился, если больше никто не готов был это делать, он предложил такую возможность. Почему нет? Я считаю, это была прекрасная инициатива. И Валерий Цепкало тоже поддержал эту инициативу. Отличная история.

И то же самое — предложение от Дмитрий Мазепина по поддержке студентов Белоруссии, которых Лукашенко из университетов отчислял. А что в этом плохого было — в том, что студентам дают возможность учиться в европейских странах.

Мазепин озвучил позицию ряда российских бизнесменов, российских компаний, которые были готовы оплачивать, гранты выделять тем, кого Лукашенко отчислил из университетов, — там студенты медицинских специальностей, IT, разные другие направления, причем третьего и четвертого курсов — чтобы им поступить в российские вузы, нужно было, чтобы кто-то компенсировал учебу. И российские бизнесмены хотели взять это на себя. Мазепин сказал: "Мы готовы платить".

Вы знаете, что после этого произошло? Я видел эти кадры. У Лукашенко истерика через два дня началась. Он начал кричать:

"Как это, кто это наших студентов хочет перекупить и на Дальний Восток отправить?"

И после этого сказал:

"Мы никого больше не отчисляем".

Он перепугался, что сейчас российский бизнес студентов переманит в российские университеты, а эти ребята потом бы работали в крупных российских корпорациях. Он перепугался.

Это тоже позитивный сигнал. Я не вижу ничего плохого.

Были деньги для Nexta или нет — вот в чём вопрос

— А вот перечислял он деньги "оппозиционерам" или нет?

— Я откуда знаю? Он сказал, что не перечислял.

Вопрос не в том, кто кому какие деньги перечислял. Еще раз хочу сказать, что у Nexta и других каналов были кнопки пожертвований. Любой может пожертвовать какие-то суммы для того, чтобы поддержать проект. Вот у меня на YouTube висит кнопка в чате, там можно жертвовать средства.

Я когда веду трансляции, мне тоже приходят 3-5 долларов, кто-то 20 долларов присылает. Я не знаю, кто эти люди, я их благодарю каждый раз за то, что они отдают какую-то сумму, чтобы поддержать канал. И это обычные граждане со всего мира. Я уверен, так же было и с телеграм-каналами, им присылали.

И тут вопрос не в том, кто что финансировал, вопрос в причинах протеста. Еще раз говорю: не телеграм-каналы виноваты в том, что произошло.

Причины протестов

— Плохой Лукашенко? И всё?

— Лукашенко сейчас пытается обвинить как раз каких-то людей, которые что-то финансировали, в том, что это случилось. Почему Лукашенко и его пропаганда не расскажут, кто возил российских журналистов и на чьих самолетах, кто их оплачивал, в каких гостиницах жили эти граждане России…

— А что это за история?

— Это история августа-сентября, когда в Белоруссию прибыла группа российских журналистов одного крупного российского ресурса, поселилась в гостинице одного российского олигарха, летала на его самолете, он приплачивал им деньги. Пусть об этом расскажет белорусская пропаганда. Что же они так искаженно картинку подают? Эта фамилия тоже звучала в интервью Романа Протасевича. Поэтому в этой ситуации тогда уже надо быть объективным и до конца идти, а не пытаться вырывать, что красиво, а что не красиво.

— Но кто стоит за этим всем? Вот за этим Мазепиным стоит российское государство или это частная инициатива Мазепина и других?

— Я не знаю, чья инициатива. Я просто знаю, что как гражданину, как уроженцу Белоруссии, ему, наверное, не безразлично, что происходит на его родине.