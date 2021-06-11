Белорусский политолог считает Протасевича жертвой психа

Интервью бывшего главреда запрещенного в Белоруссии телеграм-канала Nexta Романа Протасевича государственному каналу ОНТ, в котором он рассказал, кто курировал протест, подтвердил подготовку покушения на Лукашенко и признал собственную вину в организации беспорядков, вызвало много споров, которые не утихают до сих пор.

Многие говорят, что это было вынужденное признание, сделанное под пытками или в результате действия "сыворотки правды". Другие уверены, что ничего такого не было, что Протасевич адекватно себя вел и рассказывал "правду и ничего, кроме правды".

Своим мнением обо всём этом в эфире программы "Точка зрения" поделился белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

— Я бы назвал это интервью с натяжкой, потому что человек находится в заключении, естественно, проведение такого рода беседы с добрым или злым следователем на жанр классического телевизионного интервью вряд ли тянет. Скорее, такой допрос с пристрастием.

И Роман, по каким-то причинам, может быть, на него как-то воздействовали психологически, может быть, какие-то препараты ему давали, может быть, какие-то другие причины у него были озвучивать мысли, которые у него есть в голове, либо фразы с написанной кем-то бумажки — выдал то, что выдал.

Потому что для Лукашенко важно объяснить всю ту операцию, которую белорусский КГБ провел с посадкой самолета, зачем он это сделал. Вот и старается сейчас белорусская пропаганда доказать:

вот, поймали блогера, который якобы все эти протесты организовал.

Но это же глупости. Один блогер, получается, организовал такие массовые акции протеста в стране.

Посмотрите: не причины протестов телеканалы уже 9 месяцев обсуждают, а пытаются найти того, кто же всех на улицу выводил.

Отвлекают от главного

А надо как раз причины искать. А их не обсуждают, они замалчиваются в белорусском обществе. И Роман Протасевич тоже замалчивает.

Он рассказывает о внутренней кухне, которая широкому зрителю не интересна даже. Зачем белорусам, да и всему миру знать про какие-то дрязги, кто какую квартиру имеет, кто какой дом купил и так далее?

Эти все телеграм-каналы финансировали десятки тысяч граждан. На Facebook была огромная кампания по поддержке разных гражданских инициатив после августа — со всего мира люди деньги слали. А тут они пытаются найти кто — олигарх или депутат — финансировал.

Это всё, естественно, попытка белорусской власти оправдать то насилие, жестокость, которые сейчас присутствуют в белорусском обществе, и еще раз продемонстрировать, наверное, самому Лукашенко: "смотрите, Александр Григорьевич, люди перед вами уже раскаиваются".

Ведь, видимо, Романа Протасевича попросили сказать, что "у Лукашенко яйца крепкие", он и сказал.

Мне кажется очевидным, что текст "покаяния" ему заранее написали.

Кому это всё было надо?

— То, что Протасевич не тянет ни на лидера, ни на организатора, это понятно. Он просто исполнитель. Ему давали текст — он публиковал. Но кто всё-таки главная фигура? За ним — Протасевичем — кто стоит?

Неужели люди, погрязшие в дрязгах и набивающие карманы, про которых этот блогер говорит? Или над ними всё же кто-то есть?

— Я еще раз озвучу, громко будет сказано и пафосно, главная фигура белорусских протестов — это белорусский народ.

Потому что на улицах в августе было более полумиллиона человек. Вот кто из них главный? Там не было лидера в этих протестах, там не было человека, который с какой-то трибуны выступал, там были люди, которые с радостными лицами вышли, восстали против тех репрессий и тех отсутствующих выборов в стране, против беззакония, против узурпации власти в руках одного человека. Вот кто был главная фигура.

— И всё же?

— Конечно, были координаторы. Люди, которые в силу своих каких-то, может быть, политических амбиций или иных причин старались приблизить завершение той революции, которая в Белоруссии в августе началась. Они и сейчас никуда не делись.

Революция эта многоэтапная, я бы так ее назвал. Очевидно, что она закончится уходом Лукашенко из политики. Это абсолютно очевидный факт для меня и для людей в Белоруссии, которые не приемлют Лукашенко.

Пусть люди и ушли с улиц, но Лукашенко не вернул себе рейтинг доверия, наоборот — его позиция еще ухудшилась. Потому что те меры, которые он применяет, — белыми нитками шиты.

Лукашенко зациклился на деньгах

Пусть Лукашенко расскажет, сколько денег они влили в белорусскую пропаганду по дискредитации женщин, по, например, историям, связанным с разжиганием ненависти в белорусском обществе.

Десятки миллионов долларов нынешняя власть Белоруссии за последние месяцы влила в провластный телеграм-канал, в создание каких-то фейковых фильмов. Про это же не говорит белорусское телевидение. Они всё какие-то "спонсорские, вражьи" деньги ищут.

Деньги-деньги-деньги. Вот это у Лукашенко вечно какая-то такая болезнь — кто кому сколько денег заплатил. У него 27 лет проблема с этими деньгами:

он какие-то чемоданы с купюрами перехватывает, хотя сколько сам получает — не говорит.

Думается, что если бы это всё узнали, то была бы, наверное, мировая сенсация — сколько денег семья Лукашенко выводила и выводит в офшоры.

У него 18 резиденций действующих. Да, за государственный счет. Они на нем не числятся, но живёт-то там он. И на широкую ногу. За чей счет?

За счет белорусских граждан.

Резиденция Лукашенко

И про это тоже никто не говорит, считают деньги на каких-то оппозиционных политиков, которые вынуждены находиться не в стране, а в эмиграции, потому что в стране их бы арестовали тут же. Примеров перед глазами много.

Нет никакого плюрализма общественного и диалогов в белорусском обществе. Нельзя оппозиционерам появиться сегодня на белорусском телевидении. Их просто не пустят.

Зато пропаганде — зелёный свет.

Театр абсурда нездорового режиссёра

Откровенно говоря, всё это напоминает дурную комедию:

Вождь болен манией преследования. Ему кажется, что все — включая президентов других стран — хотят его убить. Окружение — элита — должны придумывать какие-то комедии, чтобы показать вождю: "Да, этот человек вас хотел свергнуть, а вот этот вот деньги ему давал, а вот этот вот на тачанке хотел за вами приехать, да мы не пустили".

Это патологическое заболевание. Человек 27 лет живет в золотой клетке, с охраной — 2 тысячи человек его охраняют. Конечно, начнётся тут проблема с восприятием действительности.

Сейчас на роль "зла" назначен Роман Протасевич. Вот и всё.