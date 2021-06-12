Оппозиция в Белоруссии "сваливает" беспорядки на народ. А тот безмолвствует

Уличные волнения, прокатившиеся по Белоруссии в прошлом году, до сих пор "не разгаданы": нет ответа даже на вопрос — насколько они были спланированы и управляемы.

Основная версия президента Лукашенко — беспорядки координировались из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась, сбежав в Литву.

Мнения политологов разнятся:

одни считают, что протест спонтанный, поэтому децентрализован,

другие — что в Белоруссии обкатывается технология "распыленного Майдана".

Что же на самом деле происходило в стране?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" поделился человек, который был "внутри" событий — белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Читайте начало интервью:

Белорусский политолог считает Протасевича жертвой психа

— Вы называете главной действующей фигурой белорусский народ. Но его ведь нужно организовать, чтобы что-то было. И кто-то явно за этими протестами стоял.

Народ читает телеграм-канал, где ему пишут: "Выходите туда-то, сделайте то-то", "идите туда, идите сюда", указывают, какие лозунги кричать надо, как нужно с полицией себя вести — все же Nexta читали. Эти 500 тысяч сами организованно никуда не пойдут. Они будут стоять и с открытым ртом решать, что делать. Или ждать "вождя".

Так кто же главный организатор этих протестов?

— Это уже неоднократно обсуждалось: конечно, роль телеграм-каналов была очень велика в протестах, потому что это был единственный, наверное, возможный способ донести людям информацию, каким образом и куда выходить, где собираться.

И таких каналов было много. Я их называть не буду, потому что они все известны.

Конечно, были и другие площадки, и СМИ еще какие-то более-менее в Белоруссии существовали. Сейчас даже площадку TUT. BY закрыли.

Плюс хочу заметить, что и российские государственные СМИ освещали активно события прошлого года, рассказывая, кто где собрался. Люди, соответственно, это видели.

Что касается лидеров, хочу заметить: прошлогодний протест в Белоруссии был обезличен. Светлана Тихановская играла роль лидера протеста. Когда в избирательном бюллетене были проставлены фамилии, Тихановская была как строчка "против всех". Вот люди и посчитали правильным проголосовать за неё, а не за Александра Лукашенко.

Поэтому я бы не идеализировал образ Светланы Тихановской как человека, который претендовал на власть.

Светлана Тихановская

— Давайте так. За этим всем стоит Запад?

— Тихановская сейчас играет роль политика в Европе. Она признаётся там как человек, который выиграл выборы, но не вступил в должность президента.

Все прекрасно знают — и в России знают на всех уровнях — Лукашенко проиграл президентские выборы с треском.

И поэтому, естественно, Тихановская сегодня — признанный политик, признанный лидер белорусского общества. Это бесспорный факт.

Готовы ли люди выходить на призывы Тихановской сейчас или на призывы еще каких-то других лидеров? Пока нет, потому что Лукашенко за полгода зачистил информационное пространство и политическое поле очень серьезно. Очень многие граждане подверглись политическим репрессиям.

Многие люди, которые подписывались за альтернативных кандидатов, уволены с работы — это вообще нонсенс. То есть они взяли списки, подписные листы, пошли увольнять людей с предприятий. Куда это годится? Какие же это выборы тогда?

Естественно, возмущение в обществе присутствует. Бесспорно, закат эпохи Лукашенко продолжается.

"Террорист Лукашенко"

На мой взгляд, Лукашенко уйдет с большим позором из политики. Сейчас, я вижу, в европейских странах готовят решение о признании Лукашенко международным террористом, это будет, я считаю, венцом его карьеры, когда в исторических справках и учебниках будет написано "террорист Лукашенко".

27 лет человек был у руля страны, а уходит с таким позором, когда люди плюют в него откровенно, его ненавидит всё белорусское общество.

Вы знаете, если бы сообщили, что Лукашенко ушел, страна вся бы остановилась на сутки, может быть, на неделю, потому что в стране начался бы народный праздник, все вышли бы на улицы. Потому что люди ждут, когда он уйдет. Ждут силовики, ждет КГБ, когда он уйдет, ждет армия, милиция, потому что он заставляет милицию дубинками против своих же граждан идти…

Куда дальше пойдет Белоруссия?

— Я помню брежневскую эпоху. Я жаждала, чтобы ушел Леонид Ильич Брежнев, дорогой, любимый, прям жаждала в те времена, потому что всех достал!

Но куда ушла Россия после того, как ушел Леонид Ильич Брежнев? Да она ушла просто в раздрай. И что? Кому от этого стало легче, что ушел Брежнев? Стало всем только тяжелее.

Вот вы сейчас при этой дилемме. Кто должен прийти — Тихановская или всё же какой-то другой политик?

— Это граждане должны решать, должны в стране пройти честные выборы.

Мы же понимаем, что политики — это люди, которые наняты обществом на какой-то период времени. И вы знаете, почему-то никогда не задают такой вопрос в Италии, в Германии, в других странах.

"Уйдет Меркель — всё, Германия развалится". "Вот уйдет итальянский премьер-министр — всё, Италия перестанет существовать".

Я такого не слышал. А в Белоруссии Лукашенко говорит:

"Я уйду — и всё, страна развалится, все умрут, остановится метро, свет везде отключат". Ну, это же глупость полная.

— Очень простая причина. Очень простая, Дмитрий Викторович, потому что, как сказал Эво Моралес, любая страна, где есть посольство США, может испытать на себе вот такие цветные революции.

Вам мало примера Украины? Теперь пришли в Белоруссию — вот в чем вопрос.

— С 2008 года в Белоруссии нет американского посла...

— И слава богу. Вот поэтому революции и не получилось, честно вам скажу.