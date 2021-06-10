Эксперт рассказал, почему США попытаются принять Украину в НАТО

Запад попытается перейти "красную черту", обозначенную Владимиром Путиным, ответ будет жёстким, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Путин обозначил "красную линию" для США

Президент РФ Владимир Путин в среду в интервью телеканалу "Россия-1" обозначил для Запада "красную линию". Это вступление Украины в НАТО и размещение в Харькове или Днепропетровске американских ракет средней дальности.

По его словам, есть формальные ограничения на вступление Украины в НАТО, но никаких гарантий в этом вопросе нет.

Президент РФ допустил, что американцы могли одернуть украинское руководство по поводу слов о вступлении Украины в НАТО, так как Киеву было об этом ещё рано и не к месту говорить в преддверии саммита Россия — США в Женеве 16 июня. "А на самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. Во всяком случае, никто не говорит "нет", — подчеркнул Путин, цитирует ТАСС.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут", — сказал Путин и добавил: "Это для нас красная линия или нет?"

Он подчеркнул, что для США в своё время размещение на Кубе советских ракет оказалось неприемлемым.

"А для того, чтобы такое подлетное время (для российских ракет) сократилось до 7-10 минут, надо было бы разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США "красная линия" или нет?" — отметил Путин.

Байден попытается принять Украину в НАТО и/или разместить ракеты в Харькове

В комментарии для Pravda. Ru военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, заявил, что Запад попытает перейти эту "красную черту", ведь Байден едет в Женеву для того, чтобы поговорить с Россией, как он сам сказал, "с позиции силы".

"Он едет туда с ультиматумом, заручившись поддержкой Европейского союза, блока НАТО, Великобритании. Они там нам будут выставлять свои претензии и прощупывать наши "красные линии". Владимир Владимирович обозначил одну из них — Украина в НАТО и ракеты средней дальности в Харькове. Но это только одна из "красных линий". Я думаю, таких линий будет гораздо больше. И американцев ждёт очень неприятный сюрприз на переговорах", — отметил Алексей Леонков.

Почему ответ Москвы будет жёстким

По его словам, Россия готова к любому развитию событий, к самым неблагоприятным последствиям и пойдет по "наиболее быстрому радикальному пути" в ответ на упомянутые инициативы Запада, потому что это прямая угроза европейской части России.

"Президент обозначил, что подлетное время ракет составляет 7-10 минут. Поэтому просто смотреть на то, что они готовятся нас уничтожать, с учетом мнения украинских политиков о том, что нужно разбомбить Москву, сбросить ядерную бомбу, мы не будем. Разговоры закончились. Россия не намерена больше терпеть такого рода выходки. И ответ будет жёсткий", — уверен военный эксперт.

Как сообщала венесуэльская пресса, по словам секретаря Совета обороны Венесуэлы генерал-майора Паскуалино Фернандеса, в 2019 году Москва и Каракас договорились о создании российской военной базы в Гуаяне — области, состоящей из штатов Bolívar, Amazonas и Delta Amacuro на северо-востоке Венесуэлы.

Венесуэльская оппозиция давно считает, что близок Карибский кризис 2.0.

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