В МИД ФРГ объяснили, какую тему стоило бы обсудить Путину и Байдену

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжает оставаться "в прицеле" чиновников разных стран. Своё мнение о том, какой вопрос неплохо было бы поднять в ходе президентской беседы, высказал глава немецкого МИД Хайко Маас.

"В целом мы хотели бы, и об этом мы сказали нашим американским партнёрам, — если дело дойдёт до саммита Путина и Байдена — включить тему разоружения в повестку дня", — сказал Маас, отвечая на вопросы в Бундестаге.

При этом в ответ на вопрос касательно разоружения самой Германии (в частности, избавления от американского ядерного оружия на немецкой территории) Маас заявил следующее:

"…этого не произойдёт в течение действующего легислатурного периода".

Напомним, что заявление о встрече президентов сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, по какому вопросу Байден выскажет свою позицию Путину "прямо и чётко".

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