"Не по адресу": Рябков объяснил, что услышит Байден по поводу Украины

С уверенностью можно сказать: вопрос Украины на саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина поднят будет. И наконец-то будет прояснена тема "стенаний", считает замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом пишет "Общественная служба новостей".

"Я уверен, что Байден услышит чёткое объяснение, почему все эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, не по адресу", — сообщил Рябков, цитату проводит РИА "Новости".

Проблема, по словам Рябкова, стоит в следующем: украинская сторона никак не хочет наладить прямой диалог с представителями ЛНР и ДНР.

Напомним, что ранее из Киева отчитались по поводу ПДЧ НАТО, чем удивили Белый дом. Оказалось, что после переговоров "Киев — Вашингтон" (общались Владимир Зеленский и Джо Байден) украинская сторона несколько вольно интерпретировала слова американского лидера.

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