"Хотят что-то украсть": Сурков оценил поведение Байдена перед встречей с Путиным

Бывший помощник президента России Владислав Сурков оценил российско-американские отношения в свете скорой встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Первый саммит после вступления нового президента США в должность должен состояться 16 июня.

Комментарий Суркова опубликовал политолог Алексей Чесноков. Бывший советник Путина отказался напрямую отвечать на вопрос о встрече в Женеве, но высказался по поводу поведения американцев на переговорах.

По его словам, Москва и Вашингтон действительно могут сблизиться на какое-то время, но возможный компромисс он сравнил с клинчем в боксёрском поединке.

"В какой-то момент поединка соперники могут быть заинтересованы в клинче… Потоптаться на месте, пощупать друг друга, подышать друг другу в лицо. Иногда это выглядит предпочтительнее, чем лупить друг друга наотмашь", — приводит Чесноков слова Суркова.

Также Сурков вспомнил слова своего знакомого перуанца, который считал, что американцам доверять никогда нельзя.

"Он говорил: "Если гринго (т.е., американцы) говорят с тобой грубо, значит, они хотят у тебя что-то отнять. А если гринго говорят с тобой вежливо, значит, они хотят у тебя что-то украсть", — заявил Сурков.

По его мнению, сейчас американцы заговорили с Россией вежливо, поэтому скором можно понять, что именно они хотят у нас укратсть.

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