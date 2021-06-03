Яков Кедми: с Западом покончено, Белоруссия окончательно повернулась к России

Почему оппозиционеры панически боятся "сыворотки" правды и просто правды? Почему они без всякой "сыворотки" наперегонки дают показания и рассказывают обо всём, что знают? Наступит ли авиационный кризис в Белоруссии? Как в этой ситуации ведёт себя Россия? Почему Запад внезапно забыл Петрова и Баширова? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил израильский государственный и общественный деятель, дипломат, руководитель спецслужбы "Натив" в 1992–1999 годах Яков Кедми.

Читайте начало интервью:

Почему Запад так остервенело ополчился на Белоруссию после истории с Протасевичем

Яков Кедми: белорусская авантюра закончилась позором для Запада

— Яков Иосифович, одна либеральная девушка по поводу задержания Романа Протасевича сказала удивительную и замечательную фразу: "Это же кошмар. Ему же введут сыворотку правды. И что же теперь будет?…" Есть древняя мудрость: "не делай ничего такого, о чем бы ты не хотел, чтобы узнали другие".

Поэтому кричать "какой кошмар — ему введут сыворотку правды", — просто уже является само- и его разоблачением, признательным показанием и обвинением. Получается, что они действительно занимаются настолько ужасными и противозаконными делами, если им становится страшно, что об этом могут узнать другие. Не знаю, есть ли вообще сыворотка правды…

— Это — глупость. Он и так тихо, спокойно, как любой другой на его месте, расскажет, все, что он делал, все, что он знает, и его подруга — тоже. Это — не герои, это не революционеры, это — не люди, у которых есть какой-то моральный, нравственный и политический стержень.

Дешёвки

Он решил, что можно по дешёвке побузить. Он же считал, что ничем не рисковал никогда. Он не хотел пойти в тюрьму, как революционеры 100 лет назад в Российской империи, он не был готов идти и рисковать своей жизнью, как рисковали белорусские партизаны во время Великой Отечественной войны.

Все они — салонные, искусственные, суррогатные, даже не диссиденты. Они даже до советских диссидентов 60-х годов не доросли. Зато они превосходят всех по своей трусости, мелочности, никчемности и пустоте. Так что нечего тут удивляться.

Он сам и все его подельники будут колоться и рассказывать всё, что знают. Все диссиденты всегда кололись и всё рассказывали. Без пыток. Любой человек, когда его допрашивает профессионал, начинает давать показания.

Только особо профессиональный и особо идейный человек не скажет. А вся эта шпана сразу распускает сопли и начинает рассказывать, причем зачастую даже забегая вперед — ещё до того, как следователь задаст вопросы. — Обычная вещь.

— Россия не подтвердила полеты над своей территорией для тех стран, кто хочет облетать Белоруссию. Видимо, немного побузят и забудут, все равно будут летать, как раньше. И хотя все уже признали, что Россия не имеет отношения к инциденту в Минске, насколько это повлияет на нас?

— Во-первых, Россия дала ответы совершенно четкие, чисто профессиональные. Определение новых маршрутов — это сложная трудоемкая работа, которую нельзя сделать в один час.

Поэтому Россия сказала в отношении новых маршрутов: то, что вы просите, пока мы не разрешаем, мы выработаем те маршруты, которые будут вам удобны и нам — тоже. Россия не сказала, что она не даст облетать Белоруссию.

Она сказала все предельно просто. В каждой стране есть определенные точки для влета в эту страну. Если они меняются, надо определять новые. Это занимает время и координацию, нужно согласование и разработка других маршрутов внутри страны.

Но никто не говорил, что Россия никому не даст облетать Белоруссию. Просто сейчас сделать это по новым маршрутам, которые некоторые срочно запросили, невозможно. Вот и все.

Забыли Петрова и Баширова

С другой стороны, поскольку вся эта истерика — дутая на пустом месте, они ее раздувают от бессилия для того, чтобы хоть что-то сделать. Ее направление — полностью на Белоруссию.

Они ни в коем случае не хотят задевать Россию, американцы, французы, немцы и все остальные это специально подчеркивают: не-не, Россия вообще тут ни при чем, что вы хотели от России?… Такое в последнее время — в первый раз.

Вдруг забыли про Петрова и Баширова. Они сейчас сидят злые — их оскорбили в лучших чувствах. — Как без них обошлась такая вещь в Европе? Что, они уже ничего не стоят?… Но сегодня другая установка: с Россией никто заводиться не хочет, начиная от Байдена и заканчивая ЕС. Поэтому Россия тут ни при чем.

Да, Россия даст всю поддержку Белоруссии, которая необходима, и политическую, и экономическую. И с Белоруссией они ничего не смогут сделать, потому что Белоруссия экономически ориентирована на Россию. Теперь эта ориентировка еще больше усилится.

Кто пострадает? — Те же безмозглые поляки, латыши… Они будут ходить по всему миру: продайте нам немножко бензина, дайте нам немного электроэнергии. Белоруссия же от этого только выиграет.

Первые результаты в этом направлении уже видны после встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это — окончательное направление движения Белоруссии на восток, вопрос только — с какой скоростью, в каком объеме. Но то, что это идет, совершенно ясно.