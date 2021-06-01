Почему Запад так остервенело ополчился на Белоруссию после истории с Протасевичем

Задержание Романа Протасевича и ситуация в Белоруссии. Любое государство имеет право защищать себя и своих граждан. Вопят и возмущаются те, кто сами так поступали. Просто Запад опять поспешил и облажался в стремлении быстрее устроить очередную цветную революцию и превратить Белоруссию в майданную Украину.

Что дальше? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал израильский государственный и общественный деятель, дипломат, руководитель службы "Натив" в 1992–1999 годах, специализирующейся на вывозе евреев в Израиль средствами спецопераций, Яков Кедми.

— Яков Иосифович, начинаем, конечно, с темы, связанной с Романом Протасевичем и его боевой подругой Софьей Сапегой. Поскольку на той неделе бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан после экстренной посадки рейса "Афины — Вильнюс" в аэропорту Минска.

Объявили, что было сообщение от ХАМАС о бомбе в самолете, хотя там много разных нестыковок. И сейчас, конечно, идет просто огромная волна комментариев по поводу того, как вообще посмел Минск такое сделать.

Европейские страны запрещают пролет над территорией Белоруссии. Россия же не дает разрешение ряду компаний пролетать над территорией России. В общем заварилась серьёзная каша. Причем, воспоминания о президенте Боливии, еще какие-то подобные инциденты никого уже не интересуют.

Ведь "невинный мальчик” оказался в застенках. И с ним — "бедная девочка”, гражданка России, которая вообще-то публиковала личные данные силовиков с комментариями "ну вы знаете, что делать".

Но у части нашей общественности их арест вызывают просто бешеные возмущения. Как вы эту ситуацию видите? Каковы ее причины, какие возможны последствия?

— Во-первых, надо посмотреть и определить, что здесь — главное, а что — второстепенное. Что в сущности произошло? — Государство воспользовалось тем, что самолет сел на его территории и арестовало человека, который подозревается и разыскивался за самые опасные государственные преступления, включая терроризм.

Самая обычная международная норма

Это — обычная практика, которая не раз и не два применялась в мире, в том числе и теми странами, которые сейчас лицемерно выражают свое возмущение.

Когда, например, Израилю надо было посадить самолет, там сидел, по нашему подозрению, вроде бы один из руководителей террористической организации, мы его посадили совершенно спокойно.

Мы не слали никакой телеграммы. Просто два истребителя подлетели к самолету, сказали: следуйте за нами, садитесь. И пилоты посадили самолет. Правда, его там не оказалось.

Он направлялся к самолету, но, как мы знаем, его тогда предупредили советские спецслужбы, что это будет вредно для здоровья. Он в последнюю минуту не сел в самолет, хотя он уже выехал к нему. Поэтому мы не знали, что он не сел, а так бы мы его арестовали.

Задержали подозреваемого в терроризме и других опасных преступлениях

Так что произошедшее в Минске — это обычная вещь. Каждое государство вправе делать то, что оно считает необходимым для своей безопасности и защиты от террора.

Когда нам надо было, мы заходили на вражескую территорию, арестовывали генералов, привозили их к себе и говорили: теперь отпустите наши пленных летчиков. И они их отпускали.

Это каждая страна может делать, если она считает, что жизнь ее граждан и ее безопасность важнее тех или иных псевдоюридических условностей, тем более в подобных важных случаях.

Так что вся эта свистопляска является лицемерным возмущением и не имеет никакого значения.

Признательные показания

Факт то, что он находится сейчас в СИЗО, что и он, и его подруга дают признательные показания.

И то, что они расскажут, может сорвать всю ту деятельность, которая велась вне Белоруссии для того, чтобы провести минский Майдан по тем же лекалам, теми же людьми, теми же способами, что и все другие цветные революции.

Попытка майдана в Белоруссии закончилась крахом

Практически это означает, что превратить Белоруссию в майдановскую Украину закончилась полным крахом. Вот поэтому и поднялась вся эта истерика, весь этот крик. Но будут они кричать, не будут кричать, обзывать, не обзывать — это не имеет абсолютно никакого значения.

Что бы они не делали, уже сейчас ясно, особенно после этой истерии, что направление развития Белоруссии — на восток, а не на запад. Но они сами это сделали, они это своей поспешностью довели. Ну и хорошо.

То же самое, по сути дела, было и с Украиной. Если бы они не сделали эту провокации в 2014 году, Украина бы продолжала медленно дрейфовать в их сторону и в сторону НАТО. И сегодня не был бы Крым российским и так далее. Они поторопились — потеряли.

Они поторопились в Белоруссии, но снова не рассчитали. Думали, что Белоруссия уже созрела, а это — совсем не так. Не зря от незрелого винограда оскомина бывает. Теперь их оскомина — Белоруссия.