EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

Яков Кедми: белорусская авантюра закончилась позором для Запада

Мир

Задержание Протасевича приковало международное внимание к ситуации в Белоруссии. Но положение там продолжает нормализовываться. Страна в основном уже вернулась к нормальной жизни. Люди также нормально живут и работают. Майдана не случилось. Запад и соседи-недоброжелатели остались с носом и в озлоблении. Какие общие черты и в чём разница между акциями протеста в разных странах? Какие претензии и почему предъявлялись белорусской власти?

Яков Кедми: белорусская авантюра закончилась позором для Запада

Почему не получился очередной цветной переворот? Каковы основные причины провала — мало проплатили, не учли менталитет или что-то другое? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил рассказал израильский государственный и общественный деятель, дипломат, руководитель спецслужбы "Натив" в 1992–1999 годах Яков Кедми.

Читайте начало интервью: Почему Запад так остервенело ополчился на Белоруссию после истории с Протасевичем

— Яков Иосифович, белорусская оппозиция появилась не вчера и даже не позавчера. И что они финансировались с Запада, знали не только в белорусском КГБ, а практически все.

— Да. Белорусская оппозиция появилась, когда там решили, что она может появиться. Тогда вдруг она появилась. Раньше на Украине было, как еще раньше в арабской весне. Везде все начиналось с возмущения коррупцией. И это все — точно по лекалам ЦРУ. Оппозиция начать обвинять власть в коррупции, потому что народ это больше всего любит.

Претензии к Белоруссии тоже нашли — другие

В Белоруссии этого не было. Вообще какие претензии могли быть к Белоруссии, если это — самое успешное из всех постсоветских государств? Страна — самая устойчивая, с хорошо работающей экономикой, с полной занятостью, с отсутствием преступности. Состояние, когда народ из нее не бежит, она живет своим трудом.

Единственная реальная претензия к ней у Запада: почему Белоруссия — не антироссийская. И тогда выдумали байку о том, что Лукашенко — диктатор.

Но тогда пусть они покажут хоть одно постсоветское государство, где существует демократия и выборы по демократическим правилам, принятым в Швейцарии. Но за 30 лет это никому не мешало.

— На самом деле в Белоруссии за эти годы появилось несколько очень крупных международных высокотехнологичных компаний. Им дали возможность развиваться, и они прекрасно там работали. И те же оппозиционеры — хорошо образованы и трудоустроены, имеют возможность ездить за границу и так далее.

Но из своих корыстных целей критикуют власть по любому поводу и совершенно безо всякого повода. Подобное ранее было и в других странах, например, в Египте. Хосни Мубарак создал там современную систему здравоохранения для детей. Они потом выросли, и эта молодежь, которую он спас, его же свергла.

— Проблем найти в любом государстве недовольных нет, проплатить их и выгнать на улицу тоже несложно. Таких примеров — сколько угодно. Инфантильных наивных идиотов в любой стране достаточно для организации демонстрации. Даже если нет никаких причин для этого.

— Недовольных, конечно, найти можно всегда, но важно количество.

— В Египте на демонстрации на площади Тахрир выходила не только молодежь, основными организаторами были "Братья-мусульмане"*. — Незрелая подкуренная молодежь, которую подзудили, и "Братья-мусульмане"*, которые это направляли.

— И финансировали.

— В Белоруссии нет "Братьев-мусульман"* и такой египетской молодежи нет. В Париже два года идут демонстрации каждый день. Полиция их избивает каждый день. Но они все равно продолжают.

Схожести и разницы протестов

В чем разница между демонстрациями в Париже и в Минске? — Французы в Париже на демонстрации выходят по своему желанию. Никто извне их не проплачивает, не направляет, не инструктирует.

Это — действительно стихийная демонстрация тех или иных политических и общественных сил, или просто каких-то людей, которые сами по себе. Это — в Париже. В отличие от Минска. В отличие от Киева, от Майдана, что было там.

Поэтому экзальтированных дамочек, которые готовы прогуляться и представить себя как цвет нации по улице с цветами, мы можем найти в любом городе, и в Минске — тоже. И вот они думали, что этого будет достаточно.

Просчёты организаторов протестов

Но тут две вещи сыграли роль.

  • Во-первых, при всех его недостатках (Лукашенко далек от идеала), Белоруссия — это не Украина, и белорусы — это не украинцы при всей близости.

Это — рабочий, трудолюбивый, скромный, очень серьезный народ.

  • С другой стороны, Россия 2020-го и 2021 года — это уже не Россия 2014 года.

И отношение России к Минску уже было другое, чем отношение к Киеву в 2014 году. Здесь сыграл большую роль принцип "за одного битого двух небитых дают".

Сегодня у России — совершенно другая политика. И ее цель, как определил ваш президент, и основное направления российской политики — постсоветское пространство, чего не было в 2014 году.

Они этого не учли. Именно поэтому белорусская авантюра закончилась таким позором. Но это — еще не конец. Скоро будет еще больший позор для них.

* организация, запрещенная на территории РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы яков кедми белоруссия александр лукашенко
Новости
Эксперт: строительство жилья для малоимущих требует годового бюджета РФ
Матери погибшего школьника, спасшего её от преступника, вручили медаль
Литва заплатила миллионы евро Белоруссии из-за Латвии и Эстонии
Козак назвал украинских олигархов спонсорами ДНР и ЛНР
В Подмосковье вынесен приговор по резонансному убийству в СНТ
Продюсер Верки Сердючки рассказал, куда пропал Андрей Данилко
На ПМЭФ рассказали, какой будет сеть ТПУ в Петербурге
Зоопсихолог рассказал, как правильно перевозить домашних животных
Что означает победа Асада в Сирии?
Чемпионат Франции по футболу будет сокращён до 18 клубов
Последние материалы
Яков Кедми: белорусская авантюра закончилась позором для Запада
Эксперт: строительство жилья для малоимущих требует годового бюджета РФ
Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие?
Матери погибшего школьника, спасшего её от преступника, вручили медаль
Литва заплатила миллионы евро Белоруссии из-за Латвии и Эстонии
Козак назвал украинских олигархов спонсорами ДНР и ЛНР
В Подмосковье вынесен приговор по резонансному убийству в СНТ
Продюсер Верки Сердючки рассказал, куда пропал Андрей Данилко
На ПМЭФ рассказали, какой будет сеть ТПУ в Петербурге
Зоопсихолог рассказал, как правильно перевозить домашних животных
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Вячеслав Шпаковский Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие? Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Россия одобрила производство "Спутника V" в Аргентине Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 2 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19
Здоровье
Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников