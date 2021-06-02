Яков Кедми: белорусская авантюра закончилась позором для Запада

Задержание Протасевича приковало международное внимание к ситуации в Белоруссии. Но положение там продолжает нормализовываться. Страна в основном уже вернулась к нормальной жизни. Люди также нормально живут и работают. Майдана не случилось. Запад и соседи-недоброжелатели остались с носом и в озлоблении. Какие общие черты и в чём разница между акциями протеста в разных странах? Какие претензии и почему предъявлялись белорусской власти?

Почему не получился очередной цветной переворот? Каковы основные причины провала — мало проплатили, не учли менталитет или что-то другое? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил рассказал израильский государственный и общественный деятель, дипломат, руководитель спецслужбы "Натив" в 1992–1999 годах Яков Кедми.

Читайте начало интервью: Почему Запад так остервенело ополчился на Белоруссию после истории с Протасевичем

— Яков Иосифович, белорусская оппозиция появилась не вчера и даже не позавчера. И что они финансировались с Запада, знали не только в белорусском КГБ, а практически все.

— Да. Белорусская оппозиция появилась, когда там решили, что она может появиться. Тогда вдруг она появилась. Раньше на Украине было, как еще раньше в арабской весне. Везде все начиналось с возмущения коррупцией. И это все — точно по лекалам ЦРУ. Оппозиция начать обвинять власть в коррупции, потому что народ это больше всего любит.

Претензии к Белоруссии тоже нашли — другие

В Белоруссии этого не было. Вообще какие претензии могли быть к Белоруссии, если это — самое успешное из всех постсоветских государств? Страна — самая устойчивая, с хорошо работающей экономикой, с полной занятостью, с отсутствием преступности. Состояние, когда народ из нее не бежит, она живет своим трудом.

Единственная реальная претензия к ней у Запада: почему Белоруссия — не антироссийская. И тогда выдумали байку о том, что Лукашенко — диктатор.

Но тогда пусть они покажут хоть одно постсоветское государство, где существует демократия и выборы по демократическим правилам, принятым в Швейцарии. Но за 30 лет это никому не мешало.

— На самом деле в Белоруссии за эти годы появилось несколько очень крупных международных высокотехнологичных компаний. Им дали возможность развиваться, и они прекрасно там работали. И те же оппозиционеры — хорошо образованы и трудоустроены, имеют возможность ездить за границу и так далее.

Но из своих корыстных целей критикуют власть по любому поводу и совершенно безо всякого повода. Подобное ранее было и в других странах, например, в Египте. Хосни Мубарак создал там современную систему здравоохранения для детей. Они потом выросли, и эта молодежь, которую он спас, его же свергла.

— Проблем найти в любом государстве недовольных нет, проплатить их и выгнать на улицу тоже несложно. Таких примеров — сколько угодно. Инфантильных наивных идиотов в любой стране достаточно для организации демонстрации. Даже если нет никаких причин для этого.

— Недовольных, конечно, найти можно всегда, но важно количество.

— В Египте на демонстрации на площади Тахрир выходила не только молодежь, основными организаторами были "Братья-мусульмане"*. — Незрелая подкуренная молодежь, которую подзудили, и "Братья-мусульмане"*, которые это направляли.

— И финансировали.

— В Белоруссии нет "Братьев-мусульман"* и такой египетской молодежи нет. В Париже два года идут демонстрации каждый день. Полиция их избивает каждый день. Но они все равно продолжают.

Схожести и разницы протестов

В чем разница между демонстрациями в Париже и в Минске? — Французы в Париже на демонстрации выходят по своему желанию. Никто извне их не проплачивает, не направляет, не инструктирует.

Это — действительно стихийная демонстрация тех или иных политических и общественных сил, или просто каких-то людей, которые сами по себе. Это — в Париже. В отличие от Минска. В отличие от Киева, от Майдана, что было там.

Поэтому экзальтированных дамочек, которые готовы прогуляться и представить себя как цвет нации по улице с цветами, мы можем найти в любом городе, и в Минске — тоже. И вот они думали, что этого будет достаточно.

Просчёты организаторов протестов

Но тут две вещи сыграли роль.

Во-первых, при всех его недостатках (Лукашенко далек от идеала), Белоруссия — это не Украина, и белорусы — это не украинцы при всей близости.

Это — рабочий, трудолюбивый, скромный, очень серьезный народ.

С другой стороны, Россия 2020-го и 2021 года — это уже не Россия 2014 года.

И отношение России к Минску уже было другое, чем отношение к Киеву в 2014 году. Здесь сыграл большую роль принцип "за одного битого двух небитых дают".

Сегодня у России — совершенно другая политика. И ее цель, как определил ваш президент, и основное направления российской политики — постсоветское пространство, чего не было в 2014 году.

Они этого не учли. Именно поэтому белорусская авантюра закончилась таким позором. Но это — еще не конец. Скоро будет еще больший позор для них.

* организация, запрещенная на территории РФ