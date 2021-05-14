Эксперт: Пашиняну не надо бегать к Путину по каждому "чиху" Баку

Еревану не стоит обращаться в ОДКБ по "каждому чиху" Баку, надо устанавливать горизонтальные связи и решать пограничные вопросы в двустороннем формате, считает востоковед Станислав Тарасов.

Ереван испугался "уточнения границ" в Сюникской области

Минобороны Армении в среду, 12 мая, заявило о попытке перемещения азербайджанских войск в сторону границы на одном из участков в Сюникской области (не имеет отношения к Нагорному Карабаху) вблизи Чёрного озера под предлогом "уточнения границ".

По словам армянских военных, после принятых мер азербайджанские силы прекратили движение. Ведутся переговоры по урегулированию ситуации, на месте находятся и российские военные.

В пятницу, 14 мая, оборонное ведомство Армении сообщило, что 13 мая ВС Азербайджана вновь попытались продвинуться в направлении Сисиана и Вардениса.

13 мая и. о. главы правительства Никол Пашинян поручил главам МИД, Минобороны и Совбеза инициировать консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской области, сообщает агентство "Спутник".

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в четверг, 13 мая, в эфире Общественного телевидения Армении, что в 1994 году после подписания соглашения о перемирии, вопросы оснащения границы в этой области не были решены.

Он подчеркнул, что действия Азербайджана — это не провокация локального характера, а часть более широкой политики Баку, который пользуется поддержкой своих союзников.

Это проблема двусторонних отношений, а не Москвы

В комментарии для "Правды.Ру" востоковед, шеф-редактор Восточной редакции информационного агентства REGNUM, историк Станислав Тарасов отметил, что "по каждому чиху", который происходит в зоне соприкосновения войск, решать проблему через Москву — это "негодный механизм".

По мнению востоковеда, для решения приграничных инцидентов давно пора восстановить горизонтальную вертикаль общения между Баку и Ереваном.

"Такие приграничные инциденты вполне естественны. Тем более, что демаркации границ нет. Это проблема двухсторонних отношений между Баку и Ереваном", — сказал "Правде.Ру" Станислав Тарасов.

Политолог полагает, что "это никакое не вооружённое вторжение Азербайджана", хотя, конечно, "его можно использовать для развязывания каких-то боевых действий".

Однако, по его словам, Азербайджан на этот вариант не настроен, а Армения не готова.

"Во время визита в Ереван и в Баку Сергея Лаврова все произнесли немало позитивных слов в сторону соблюдения мирного соглашения. Я думаю, что этот инцидент будет урегулирован", — выразил уверенность политолог.

По его словам, в этот "зазор" может вклиниться Минская группа ОБСЕ, которая заявляет о своей активности, но ещё не приступила к практической деятельности.

"Вполне возможно, что это как раз ей и будет чем заняться для того, чтобы начать урегулирование приграничных вопросов. У Азербайджана проблемы с Грузией по демаркации. Нет устойчивой демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. А рассматривать каждый инцидент такого типа как вторжение, призывать ОДКБ — это голословная, неэффективная дипломатия", — сделал вывод Станислав Тарасов.

28 апреля Госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность продолжения работы Минской группы ОБСЕ (сопредседателями являются Россия, США и Франция) для достижения урегулирования в Нагорном Карабахе. Баку выступает против сохранения в этой группе места у Франции с её "проармянской позицией".

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