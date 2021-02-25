Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении

В Армении в ближайшее время обстановка будет накаляться из-за сдачи Пашиняном по "устным договорённостям" с Алиевым армянских территорий в Сюникской области, считает политолог Арман Бошян.

Пашинян объяснил "переворот"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после того, как Вооруженные силы Армении потребовали его отставки, вышел на митинг к своим сторонникам. Призыв военных к роспуску правительства он счел эмоциональной реакцией и назвал ситуацию в стране управляемой.

"В Армении — атмосфера братства, но это не означает, что политического диалога и обсуждений не будет. В Армении у нас нет врагов. Призываю к спокойствию. Конечно, обстановка напряжена, но нам нужен разговор, а не конфронтация", — цитирует Пашиняна "Интерфакс".

Ранее глава Армении заявил о попытке армии устроить военный переворот. Специальное заявление Генерального штаба с требованием отставки правительства подписало всё руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений ВС Армении. Премьер Армении уволил главу Главного штаба (Генштаба) Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

Армии это надо было делать раньше

В комментарии для "Правды.Ру" армянский политолог Арман Бошян отметил, что переворот — это удел Пашиняна, а армия выполняет свою конституционную обязанность по обеспечению безопасности страны и ее территориальной целостности.

"То, что сейчас делает армия, она должна была делать гораздо раньше, потому что так называемая демаркация границ, которая происходит с Азербайджаном, происходит с нарушением всех международных норм и, самое главное, в нарушении Конституции Армении", — сказал Арман Бошян.

Речь не о Карабахе

Речь не о Карабахе, а речь именно об Армении, уточнил политолог, например, о Сюникской области, в которой передача дорог под контроль Азербайджана происходит согласно устным договоренностям между Пашиняном и Ильхамом Алиевым с демаркацией границ по GPS, уточнил политолог.

"В Сюникской области проходят стратегически важные дороги, в частности, связывающие Армению и Иран, фактически, они теперь находятся в зоне контроля азербайджанских войск. Либо — в ближайшей досягаемости от азербайджанских войск, а часть дорог, в частности, небольшой участок — 20 с чем-то километров — просто передали под контроль Азербайджана. Это единственная дорога, которая связывает ряд сел и стратегически важных точек на территории Армении. То есть то, что произошло, это не просто нарушение Конституции, это самое страшное преступление, которое, по законам Армении, может совершить государственная власть. Таким образом, никакого переворота нет. Переворот — это Пашинян. То, что делает Пашинян — это переворот", — сказал он.

Ситуация накаляется

По словам Армана Бошяна, ситуация в Армении накаляется, потому что "разоблачений боятся очень многие, а не только Пашинян".

"Поэтому будет жарко. Исход событий сложно предсказать. Но могу сказать однозначно, что народ выйдет на поддержку армии, и не будет никаких массовых митингов в поддержку Пашиняна", — сказал политолог.

Как сообщает "Спутник. Армения", после передачи Кашатагского района (Лачинского) Азербайджану отдельные участки в Сюникском районе по факту перешли азербайджанской стороне. В частности, в селах Шурнух, Воротан и основная часть земель общины Давид Бек. Село Караундж теряет 30 гектаров садов и близлежащую ГЭС.

Кроме того, под контроль Азербайджана отходят участки трассы Горис-Капан, Капан-Чакатен. Полностью закрывается проезд по основной дороге из Капана в село Агарак.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и закончились подписанием при посредничестве РФ соглашения о прекращении боев на территории непризнанной республики.

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