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Автор Любовь Степушова

США и Турция поставили задачу вытеснить Россию из Нагорного Карабаха

Мир » Бывший СССР

Вокруг Нагорного Карабаха продолжается борьба за влияние. Денонсация или сокращение срока договора о присутствии российских миротворцев, возможно, не за горами.

США и Турция поставили задачу вытеснить Россию из Нагорного Карабаха

Россия стреляла по азербайджанцам "Искандерами"?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля потребовал от России объяснить, каким образом ракетные комплексы "Искандер-М" оказались у Армении. По его словам, он лично говорил по этому вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян", — сказал Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку. Одним из его экспонатов стали якобы обломки ракеты "Искандер-М", найденные в городе Шуша.

Заметим, что "Искандер-М" используется только в ВС РФ. Для экспорта предназначен упрощённый вариант — "Искандер-Э" с сокращённой до 280 км дальностью и без кассетных боеголовок с самонаводящимися элементами. Эту модель Россия поставила в Армению в количестве четырёх установок.

Российская сторона на всех уровнях заявляла, что комплексы "Искандер-Э" во время карабахского конфликта не применялись.

Азербайджан получил совет от США быть недовольным Россией

Претензии Алиева были озвучены практически одновременно с заявлениями заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что он ожидает "роста неудовлетворённости" Баку в отношении ситуации в Карабахе.

Кент процитировал "одного из заместителей министра иностранных дел Грузии", который считает, что Азербайджан скоро окажется в той же ситуации, в которой Грузия находилась в 2008 году.

Довольно символично выглядит организатор интернет-семинара, на котором выступал Кент, — это американская неправительственная организация "Турецкое наследие".

Кент считает, что Россия манипулирует конфликтом в Карабахе для получения собственной выгоды и без стремления в действительности урегулировать проблему и позволить Армении и Азербайджану "двигаться вперёд".

"Я ожидаю роста неудовлетворённости азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе", — сказал Кент и предложил Баку и Еревану помощь США.

Ракеты от "Искандеров" в Шуше — провокация турецких спецслужб

История про "Искандеры-М" породила в азербайджанских СМИ домыслы о том, что установки якобы были применены Россией против азербайджанских военнослужащих, правда без ведома первого лица. И якобы сейчас Путин разберётся и накажет виновных.

Однако известно, что эта модификация применялась российским контингентом в Сирии. Вполне вероятно, что турецкие спецслужбы доставили обломки одной из ракет, выпущенных в Сирии, в Азербайджан и провернули вместе с Алиевым провокацию, согласовав её с американцами.

Баку заставит Москву сократить срок пребывания миротворцев

В Азербайджане много недовольных поведением в Карабахе российских миротворцев. Они якобы допускают в Карабах "иностранцев" без разрешения Баку. Речь идёт об армянах, не проживающих в Карабахе, о членах французской делегации, о заместителе министра обороны России Дмитрии Булгакове, побывавшем с визитом в Степанакерте. Из Баку звучит критика: "Кто разрешил российскому официальному лицу посетить Нагорный Карабах? Почему рядом с заместителем министра обороны России не было азербайджанского чиновника?”

В любом случае, виден расчёт на то, что Москва вынуждена будет объясняться с Баку и идти на политические уступки Азербайджану. Возможно, в перспективе, речь пойдёт о недопущении продления срока пребывания миротворцев в Карабахе и даже его сокращения.

Армения может денонсировать договор

С армянской стороны и вовсе договор может быть денонсирован, если к власти придут радикалы. Пока Москва всё делает, чтобы Пашинян остался и провёл легитимные выборы (хвалит его на все лады и даже АЭС предложила построить), но, как знать, армяне — народ эмоциональный и решают свои проблемы на улице.

Но и сам Пашинян, если останется у власти, не факт, что не денонсирует соглашение под давлением США. Договор не проведён через СБ ООН, поэтому не имеет обязательной международной силы.

Неожиданным выглядит его предложение о расширении 102-й российской военной базы, в частности создании опорного пункта в Сюникской области на юго-востоке Армении. Премьер заявил об этом 14 апреля в парламенте после визита в Москву.

Но многие в Армении считают, что его внезапная "пророссийскость" — это видимость, так как он сейчас должен как-то загладить свою вину перед армянами. Добавим, что в Сюникской области Азербайджан захватил несколько сёл, поэтому для купирования дальнейших подобных действий военная база РФ Еревану там очень нужна. Но когда выборы будут выиграны — посмотрим, что скажет Пашинян.

Опять же, вспомним, что именно он заявил, что война была проиграна, потому что неэффективными оказались те самые российские "Искандеры". Очевидно, что это человек ситуативных решений и мнений, его легко "перевербовать".

Как США перевербуют Пашиняна

Путь для этого уже намечен. Так, бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута отметил в интервью "Радио Свобода", что Армения не интегрирована в регион и Вашингтон должен способствовать восполнению этого пробела путём нормализации армяно-турецких отношений. Политик отметил, что региональная экономическая инициатива России недостаточна для достижения прочного мира.

Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд опубликовал статью под названием: "Есть ли ещё у Минской группы роль?". В ней он указывает, что Россия стремится сохранить свою особую сферу влияния и понимает, что разрешение конфликта позволит каждой из сторон чувствовать себя достаточно свободно и искать других партнёров.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении всех военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, стороны останавливаются на занятых ими позициях; Азербайджану переходят город Шуша, Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы за исключением пятикилометрового коридора, соединяющего Карабах с Арменией. Вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут миротворческий контингент РФ. Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются в Карабах и прилегающие районы, производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

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Чей теперь Карабах
Редактор: Елена Тимошкина
Темы армения искандер-м азербайджан ильхам алиев никол пашинян владимир брутер нагорный карабах армяно-азербайджанский конфликт
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