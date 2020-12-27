Пашинян: "Россия вмешается в случае посягательства на Армению"

Если Азербайджан посягнёт на Сюникскую область — Россия вмешается, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В Сюникской области происходит уточнение дислокации временных боевых постов азербайджанской армии согласно подписанному ранее трёхстороннему соглашению о перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Жители этой приграничной территории, переживая за свою безопасность, устраивают акции протеста и блокируют улицы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением по этой ситуации.

"Самый главный вопрос — обеспечение безопасности. В результате действий на границе пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооружённые силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого", — заявил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.