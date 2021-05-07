А Баба-яга против: Москва, Берлин, Париж, Вашингтон – за "Минск", Киев – нет

Владимир Зеленский поведал британской Financial Times о своём горячем желании переписать Минские соглашения — ну хотя бы отдельные пункты этого документа, одобренного всеми сторонами, в т. ч. ООН.

Президент Украины пояснил, что видит всего 2 варианта решения донбасского противостояния: скорректировать Минские договорённости или вообще отказаться от них и искать иной формат. В качестве аргумента он сослался на то, что согласование отвода войск на линии соприкосновения заняло 2 года, поэтому, по его мнению, на всеобъемлющее выполнение всего "Минска" "уйдёт целая жизнь". Правда, он "забыл" упомянуть о том, что именно представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) под различными предлогами (а зачастую — и без них) тормозят мирный процесс.

При этом глава Украины давит на жалость: мол, эти договорённости были согласованы ещё его предшественником, а он сам никогда на такое соглашение бы не согласился.

"Я сейчас участвую в процессе, разработанном до моего вступления в должность. Считаю, что минский процесс должен быть гибче, он должен служить целям настоящего, а не прошлого", — заявил он, обращаясь к западным "партнёрам" и призывая их поддержать его позицию.

Глава киевской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пошёл ещё дальше и выдвинул ультиматум. Первый президент Украины потребует отказаться от "минского формата", если его участники "отойдут от главного вопроса о мире или скроют свои истинные намерения". В этом случае Кравчук грозится перенести дискуссию в Европу и привлечь к ней чиновников более высокого уровня. И вообще 87-летний политик фонтанирует идеями:

нужно объединить выработанные за 7 лет вопросы и рассматривать их вместе;

необходимо усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня и т. п.

Шеф Офиса президента Украины Андрей Ермак и вовсе выдал "сенсационную" новость: якобы по формуле Штайнмайера (пункты которой на парижском саммите "Нормандской четвёрки" пообещал выполнить Владимир Зеленский) должны быть изменены сроки и порядок передачи границы с Россией под контроль Киева. Чиновник своеобразно обосновал этот пассаж: мол, легитимность выборов в ОРДЛО может констатировать лишь специальная миссия ОБСЕ. Но она сможет это сделать только в том случае, если выборы состоятся при контроле границы Украиной. Поэтому, продолжил Ермак логическую цепочку, Зеленский, согласившись на имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, имел в виду передачу границы Украине до проведения выборов.

Новостные сайты наполнены массой "оригинальных" новостей о переговорах по Донбассу, отмечает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"То Зеленский предлагает подключить к переговорам США, Британию и Канаду, то переписать Минские соглашения, то встретиться с Путиным в Ватикане. Напомню, что большинство из этих предложений звучат в Киеве с 2016-го. Ежегодно они повторяются по кругу, и ничего нового, оригинального, интересного или судьбоносного в них нет. Более того, все эти заявления делаются с осознанным пониманием их бесперспективности, они лишь создают информационный шум. Не стоит питать иллюзий: вне зависимости от высказанных предложений и от того, состоится ли украино-российская встреча на высшем уровне, ситуация в Донбассе не изменится. Через год мы, скорее всего, будем в очередной раз обсуждать тот же самый "переговорный креатив", что и сегодня. Интересы сторон и стоящих за ними глобальных игроков объективно непримиримы, а значит, в ближайшее время конфликт урегулирован не будет", — пессимистично заключает политолог.

Владимир Зеленский на передовой

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Владимира Зеленского опять неправильно поняли. Мол, когда он говорил о желании изменить или ещё лучше просто денонсировать Минские соглашения, то он не имел в виду то, чем это кажется, комментирует эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Никита Трачук.

"Президент лишь хотел мотивировать участников формата на более плодотворный диалог, а мы-то, глупцы, подумали другое. Синхронно с ним Кравчук почти слово в слово повторяет слова Зеленского, что в случае неудачи в переговорах от "Минска" следует отказаться. И это логично: для того, чтобы соглашения работали, их нужно хотя бы попытаться исполнить, а этого никто делать не хочет! Я убеждён, что все эти заявления делаются не просто так: тут и зондирование почвы, и подготовка масс через СМИ, и в целом очевидная демонстрация того, что идеи "Минска" Украина не разделяет, а посему выполнять его не стремится. Проблема, однако, в том, что Минские соглашения — это договор о мире. И если отказаться от этих соглашений, то мы снова окажемся в состоянии войны. Готова ли к этому власть? Есть ли у неё план, стратегия, видение будущего? Даже не хочется отвечать на эти вопросы", — расстроен эксперт.

Угрозу Кравчука и "логику" Ермака прокомментировал другой участник ТКГ — представитель Луганска Родион Мирошник. Он отметил, что заявление главы Офиса президента Украины — это очередная попытка переписать Минские соглашения.

"А их суть весьма простая: ЛНР и ДНР могут вернуться под юрисдикцию Украины лишь после выполнения нескольких условий. И только после этого стартует передача контроля над границей — последний этап политического урегулирования. В этом основополагающий принцип Минских соглашений. Несмотря на это, в Киеве всё время пытаются найти новые формулировки и трактовки в тексте документа, которых там никогда не было", — констатирует Мирошник.

Аналогичная точка зрения и у полномочного представителя РФ в ТКГ Бориса Грызлова. Он также уверен, что Минские соглашения — единственная основа мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан:

"Париж и Берлин настаивают на необходимости переговоров в "нормандском формате" для полного выполнения Минских соглашений".

Практически то же самое заявил МИД Германии: "Мы вместе с Францией продолжаем в Нормандском формате прилагать усилия для дальнейшего прогресса по реализации решений парижского саммита-2019. Путеводной нитью наших усилий является полная реализация Минских соглашений". Даже госдепартамент США заявил, что поддерживает Минские соглашения как основу урегулирования ситуации в Донбассе. Против только Киев.

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