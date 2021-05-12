Конфликт на границе: почему невмешательство России было во благо

Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе стал, пожалуй, единственным за последнее время на постсоветском пространстве, для урегулирования которого не была привлечена Россия.
Почему?
Об этом ведущему программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал независимый политолог Марс Сариев.
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— В этот раз решающую роль в урегулировании сыграли президент Узбекистана Мирзиёев и президент Казахстана Токаев.
Хорошо ещё, что Рахмон в результате этой молниеносной войны не развязал крупномасштабный конфликт, тогда бы мы явно получили второй Карабах.
И пришлось бы ещё и России вмешиваться, поскольку на Южном Кавказе её вооруженные силы размещены. Мы бы получили объединенные вооруженные силы ОДКБ у нас в Ферганской долине.
При таком раскладе крови было бы намного больше.
К слову, тот факт, что турецкий президент свою позицию выразил, — дополнительное доказательство того, что ситуация в Ферганской долине зеркально похожа на ситуацию на Южном Кавказе:
Но, к счастью, у нас ситуация разрулилась без крупномасштабной войны.
Но в связи со всем сказанным не могу не отметить, что Россия очень сильно проигрывает в информационной сфере.
Как сказал известный российский эксперт-политолог Семен Уралов, Киргизия — это Брестская крепость России, Центральной Азии.
И сейчас Россия начинает потихонечку в общественном мнении терять Киргизию. Происходит очень сильный всплеск туранской идеи, и очень опасное противостояние начинает приобретать вектор тюркоязычный и персоязычный.
Поэтому я думаю, России следует очень сильно подтянуть системное мышление.
Смотрите, я вам приведу простой пример.
Сейчас, если вы посмотрите интернет, "Фейсбук", "Твиттер", вы везде увидите, что случился сильнейший медийный проигрыш России в Центральной Азии, особенно в Киргизии, которая на самом деле была форпостом России в регионе.
Поэтому сейчас очень стремительно идет момент тюркского единения, и взоры общественности Киргизии поворачиваются в сторону Турции.
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