Конфликт на границе: почему невмешательство России было во благо

Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе стал, пожалуй, единственным за последнее время на постсоветском пространстве, для урегулирования которого не была привлечена Россия.

Почему?

Об этом ведущему программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал независимый политолог Марс Сариев.

Читайте начало интервью:

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— В этот раз решающую роль в урегулировании сыграли президент Узбекистана Мирзиёев и президент Казахстана Токаев.

Хорошо ещё, что Рахмон в результате этой молниеносной войны не развязал крупномасштабный конфликт, тогда бы мы явно получили второй Карабах.

И пришлось бы ещё и России вмешиваться, поскольку на Южном Кавказе её вооруженные силы размещены. Мы бы получили объединенные вооруженные силы ОДКБ у нас в Ферганской долине.

При таком раскладе крови было бы намного больше.

К слову, тот факт, что турецкий президент свою позицию выразил, — дополнительное доказательство того, что ситуация в Ферганской долине зеркально похожа на ситуацию на Южном Кавказе:

там маленькая Армения — форпост России на Кавказе — находится в окружении тюркоязычных государств;

здесь — ираноязычный маленький народ Таджикистана находится тоже в окружении тюркоязычных государств.

Но, к счастью, у нас ситуация разрулилась без крупномасштабной войны.

Киргизия стала очередным провалом России

Но в связи со всем сказанным не могу не отметить, что Россия очень сильно проигрывает в информационной сфере.

Как сказал известный российский эксперт-политолог Семен Уралов, Киргизия — это Брестская крепость России, Центральной Азии.

И сейчас Россия начинает потихонечку в общественном мнении терять Киргизию. Происходит очень сильный всплеск туранской идеи, и очень опасное противостояние начинает приобретать вектор тюркоязычный и персоязычный.

Поэтому я думаю, России следует очень сильно подтянуть системное мышление.

Смотрите, я вам приведу простой пример.

Россия работала с руководством Украины и упустила ситуацию в стране. Только в последний момент спохватилась, и теперь есть ДНР и ЛНР — очевидно, что это продукт российский.

Идентичная ситуация произошла с Грузией: когда там пришел новый руководитель, Россия начала её терять. И в последний момент "полыхнуло" в Южной Осетии, Абхазии.

На Южном Кавказе Россия дождалась, когда в решающую фазу вошел конфликт между Арменией, в которой руководителем стал Пашинян, не устраивающий Москву, и решительно вмешалась — в последний момент ввела войска в Карабах, но при этом, я думаю, в общественном мнении потеряла Армению. А Азербайджан уже точно ушел в Турцию.

Сейчас, если вы посмотрите интернет, "Фейсбук", "Твиттер", вы везде увидите, что случился сильнейший медийный проигрыш России в Центральной Азии, особенно в Киргизии, которая на самом деле была форпостом России в регионе.

Поэтому сейчас очень стремительно идет момент тюркского единения, и взоры общественности Киргизии поворачиваются в сторону Турции.