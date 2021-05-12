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Автор Игорь Буккер

Конфликт на границе: почему невмешательство России было во благо

Мир

Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе стал, пожалуй, единственным за последнее время на постсоветском пространстве, для урегулирования которого не была привлечена Россия.

Конфликт на границе: почему невмешательство России было во благо

Почему?

Об этом ведущему программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал независимый политолог Марс Сариев.

Читайте начало интервью:

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— В этот раз решающую роль в урегулировании сыграли президент Узбекистана Мирзиёев и президент Казахстана Токаев.

Хорошо ещё, что Рахмон в результате этой молниеносной войны не развязал крупномасштабный конфликт, тогда бы мы явно получили второй Карабах.

И пришлось бы ещё и России вмешиваться, поскольку на Южном Кавказе её вооруженные силы размещены. Мы бы получили объединенные вооруженные силы ОДКБ у нас в Ферганской долине.

При таком раскладе крови было бы намного больше.

К слову, тот факт, что турецкий президент свою позицию выразил, — дополнительное доказательство того, что ситуация в Ферганской долине зеркально похожа на ситуацию на Южном Кавказе:

  • там маленькая Армения — форпост России на Кавказе — находится в окружении тюркоязычных государств;
  • здесь — ираноязычный маленький народ Таджикистана находится тоже в окружении тюркоязычных государств.

Но, к счастью, у нас ситуация разрулилась без крупномасштабной войны.

Киргизия стала очередным провалом России

Но в связи со всем сказанным не могу не отметить, что Россия очень сильно проигрывает в информационной сфере.

Как сказал известный российский эксперт-политолог Семен Уралов, Киргизия — это Брестская крепость России, Центральной Азии.

И сейчас Россия начинает потихонечку в общественном мнении терять Киргизию. Происходит очень сильный всплеск туранской идеи, и очень опасное противостояние начинает приобретать вектор тюркоязычный и персоязычный.

Поэтому я думаю, России следует очень сильно подтянуть системное мышление.

Смотрите, я вам приведу простой пример.

  • Россия работала с руководством Украины и упустила ситуацию в стране. Только в последний момент спохватилась, и теперь есть ДНР и ЛНР — очевидно, что это продукт российский.
  • Идентичная ситуация произошла с Грузией: когда там пришел новый руководитель, Россия начала её терять. И в последний момент "полыхнуло" в Южной Осетии, Абхазии.
  • На Южном Кавказе Россия дождалась, когда в решающую фазу вошел конфликт между Арменией, в которой руководителем стал Пашинян, не устраивающий Москву, и решительно вмешалась — в последний момент ввела войска в Карабах, но при этом, я думаю, в общественном мнении потеряла Армению. А Азербайджан уже точно ушел в Турцию.

Сейчас, если вы посмотрите интернет, "Фейсбук", "Твиттер", вы везде увидите, что случился сильнейший медийный проигрыш России в Центральной Азии, особенно в Киргизии, которая на самом деле была форпостом России в регионе.

Поэтому сейчас очень стремительно идет момент тюркского единения, и взоры общественности Киргизии поворачиваются в сторону Турции.

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Темы россия киргизия таджикистан шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев
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