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Автор Игорь Буккер

Почему "рвануло" на границе Киргизии и Таджикистана

Мир

Вооруженный конфликт на границе Киргизии и Таджикистана, унесший десятки жизней, как утверждают СМИ, был спровоцирован установкой видеокамер наблюдения возле пункта распределения воды "Головной".

Почему "рвануло" на границе Киргизии и Таджикистана

Только ли камеры виноваты? А если бы вместо них использовались дроны? Это помогло бы избежать военных действий?

Своим мнением об этом с ведущим программы "Точка зрения" Игорем Буккером поделился независимый политолог Марс Сариев.

Читайте начало интервью:

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— Повод мог быть любым. Например, когда год назад был конфликт, таджикская сторона преднамеренно установила у въезда в анклав Ворух таджикский флаг.

Понимаете, там стоял с советских времен бетонный постамент, где обозначалось это село, но он был разрушен таджиками, а на его месте установлен флаг. На этот раз они начали демонстративно устанавливать у водозабора "Головной" видеокамеры, без согласования с киргизской стороной. Это был триггер, который запустил процесс.

— Дело только в воде? Или есть и другие приграничные "камни преткновения"?

— Есть, конечно. К примеру, пастбища. Потому что население Воруха растет, там уже 60 тысяч человек живут. Они должны разрешение получать у киргизских властей на выпас скота и другие хозяйственные мероприятия.

Но основная причина — вода. И этому способствовало неосторожное заявление руководства Киргизии. Председатель ГКНБ Ташиев, выступая перед жителями Кемпир-Абадского района, на вопрос, как у нас обстоят дела с Таджикистаном, сказал, что все очень сложно, но есть выход — начать строительство водохранилища на реке Козу-Баглан, в верховье реки, которая течет со стороны Киргизии.

А город Худжанд в Таджикистане стопроцентно пользуется этой водой как питьевой.

И я думаю, что таджикскую сторону это, конечно, очень сильно напрягло.

После этого заявления они искали только повод.

Победоносная война нужна была таджикскому режиму

Сейчас уже ясно, что Таджикистан очень давно готовился. Там вырыты были окопы, подтянута тяжелая техника и так далее. Как свидетельствует наше военное руководство, они знали, что Таджикистан готовится к крупномасштабной операции, поэтому провели военные учения на границе с ним, которые тоже поспособствовали эскалации напряженности.

Поэтому я думаю, что режим Рахмона решил одномоментно провести маленькую победоносную войну, таким образом укрепив свое положение внутри Таджикистана, тем более он собирается передать по наследству руководство своему сыну.

Очень сложная ситуация. У Рахмона и выбора-то не было, потому что авторитарные режимы держатся, пока их власть сильна. Вот он и решил силу продемонстрировать, чтобы укрепить нацию.

Да и время подходящее: руководство Киргизии заявило, что хочет предложить соседям обменять местность анклава Ворух на другое место, которое ближе к Таджикистану, и даже варианты перечислило.

В анклаве, который там живет столетиями, реакция была очень острой.

И экс-министр иностранных дел в очень грубой форме отозвался о руководстве Киргизии. Это было уже послание Рахмона, что нас ожидает вот такая острая ситуация.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы киргизия конфликт таджикистан
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