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Автор Игорь Буккер

Элиты или мафия: кому выгоден киргизско-таджикский конфликт

Мир

Причиной вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе стала питьевая вода.

Элиты или мафия: кому выгоден киргизско-таджикский конфликт

Пункт распределения "Головной", возле которого все началось, стоит на реке, которую таджики называют Ходжабакирган, а киргизы — Козу-Баглан. Из-за отсутствия четко обозначенной госграницы споры там — дело привычное.

Ведущий "Правды.Ру" Игорь Буккер попытался взглянуть на ситуацию шире.

ООН неоднократно предупреждала о том, что мир в недалеком будущем имеет все шансы столкнуться с нехваткой питьевой воды, что вполне может привести к полномасштабной войне за обладание этим ценным ресурсом.

Неужели первый звонок уже звучит в Азии?

Своим мнением с ведущим программы "Точка зрения" поделился независимый политолог Марс Сариев.

Читайте начало интервью:

Бойня на границе: Таджикистан захотел повторить успех Азербайджана

Почему "рвануло" на границе Киргизии и Таджикистана

— Еще будучи президентом Узбекистана покойный Ислам Каримов сказал, что Центральную Азию ожидают водные войны.

Дефицит воды — проблема Ферганской долины. Она вообще в планетарном масштабе очень перенаселена и занимает второе место в мире после Бангладеша по количеству населения на квадратный километр.

Поэтому это пороховая бочка. И в первую очередь из-за воды и нехватки земель.

— А религиозный фактор какую-то роль тут играет?

— Нет, религиозный фактор, слава богу, пока в спящем состоянии. Хотя были попытки разыграть исламскую карту во время октябрьских событий в Киргизии.

Киргизы и таджики сунниты.

— А межэтнические трения?

— Трения были всегда. Фергана вообще, как я уже сказал, опасный регион. Здесь в любой момент может разразиться конфликт. Но пока только из-за воды, пастбищ и сельскохозяйственных территорий.

А поскольку на Земле началось изменение климата, есть основания полагать, что факторы эти будут только ужесточаться.

Унять журналистов и умерить аппетиты властей

— А есть какие-то точки соприкосновения, на которых можно было бы выстроить диалог, чтобы не допускать конфликтов? Чтоб не полыхнуло в долине Ферганской?

— Я думаю, что для начала надо средствам массовой информации и властным структурам прекратить раздувать ксенофобию.

Сегодня в Киргизии уже очень напряженная ситуация с таджиками, которые проживают в Чуйской долине, не говоря уже о юге страны.

Мы должны объяснить населению, что простой народ никогда не виноват в такого рода конфликтах.

Простой народ Киргизии и Таджикистана столетиями жил вместе, в принципе очень трудно отличить киргизов и таджиков по уровню жизни.

Другое дело, что вот такого рода конфликты развязывает элита, которой нужно укрепить свою власть и передать ее наследникам.

Рай для контрабандистов

Плюс заинтересованность международных структур, наркомафии — основной героиновый коридор идет из Афганистана через Таджикистан, Киргизию и далее в Россию, Европу.

Контрабанда горюче-смазочных материалов идет из России в Казахстан, через Киргизию в Таджикистан. И вообще, контрабанда товаров. Потому что границы открыты.

У нас же просто все:

  • заезжает бензовоз большой на киргизской территории в какой-нибудь двор, встает так, чтобы хвост был впритык к огороду, который находится уже на территории Таджикистана;
  • подъезжает бензовоз таджикский и шлангом перекачивает бензин.

Аналогичная картина с любой контрабандой. Поэтому мафиозные структуры не заинтересованы в стабилизации, не заинтересованы в демаркации границ.

Вот такая ситуация.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы киргизия марс сариев таджикистан
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