Причиной вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе стала питьевая вода.
Пункт распределения "Головной", возле которого все началось, стоит на реке, которую таджики называют Ходжабакирган, а киргизы — Козу-Баглан. Из-за отсутствия четко обозначенной госграницы споры там — дело привычное.
Ведущий "Правды.Ру" Игорь Буккер попытался взглянуть на ситуацию шире.
ООН неоднократно предупреждала о том, что мир в недалеком будущем имеет все шансы столкнуться с нехваткой питьевой воды, что вполне может привести к полномасштабной войне за обладание этим ценным ресурсом.
Неужели первый звонок уже звучит в Азии?
Своим мнением с ведущим программы "Точка зрения" поделился независимый политолог Марс Сариев.
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Почему "рвануло" на границе Киргизии и Таджикистана
— Еще будучи президентом Узбекистана покойный Ислам Каримов сказал, что Центральную Азию ожидают водные войны.
Дефицит воды — проблема Ферганской долины. Она вообще в планетарном масштабе очень перенаселена и занимает второе место в мире после Бангладеша по количеству населения на квадратный километр.
Поэтому это пороховая бочка. И в первую очередь из-за воды и нехватки земель.
— А религиозный фактор какую-то роль тут играет?
— Нет, религиозный фактор, слава богу, пока в спящем состоянии. Хотя были попытки разыграть исламскую карту во время октябрьских событий в Киргизии.
Киргизы и таджики сунниты.
— А межэтнические трения?
— Трения были всегда. Фергана вообще, как я уже сказал, опасный регион. Здесь в любой момент может разразиться конфликт. Но пока только из-за воды, пастбищ и сельскохозяйственных территорий.
А поскольку на Земле началось изменение климата, есть основания полагать, что факторы эти будут только ужесточаться.
— А есть какие-то точки соприкосновения, на которых можно было бы выстроить диалог, чтобы не допускать конфликтов? Чтоб не полыхнуло в долине Ферганской?
— Я думаю, что для начала надо средствам массовой информации и властным структурам прекратить раздувать ксенофобию.
Сегодня в Киргизии уже очень напряженная ситуация с таджиками, которые проживают в Чуйской долине, не говоря уже о юге страны.
Мы должны объяснить населению, что простой народ никогда не виноват в такого рода конфликтах.
Простой народ Киргизии и Таджикистана столетиями жил вместе, в принципе очень трудно отличить киргизов и таджиков по уровню жизни.
Другое дело, что вот такого рода конфликты развязывает элита, которой нужно укрепить свою власть и передать ее наследникам.
Плюс заинтересованность международных структур, наркомафии — основной героиновый коридор идет из Афганистана через Таджикистан, Киргизию и далее в Россию, Европу.
Контрабанда горюче-смазочных материалов идет из России в Казахстан, через Киргизию в Таджикистан. И вообще, контрабанда товаров. Потому что границы открыты.
У нас же просто все:
Аналогичная картина с любой контрабандой. Поэтому мафиозные структуры не заинтересованы в стабилизации, не заинтересованы в демаркации границ.
Вот такая ситуация.
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