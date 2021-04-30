Почему российская элита против присоединения Белоруссии

Ситуация в Белоруссии, президент которой, по мнению экспертов, изо всех сил стремится усидеть на двух стульях, что, как показывает практика, ничем хорошим никогда еще не заканчивалось, развивается из-за этого по негативному сценарию.

Готова ли к нему Россия?

Свое мнение об этом в эфире программы "Точка зрения" высказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

Читайте начало интервью:

Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией

"Принципиальное решение" Лукашенко — очередной пшик

Чего на самом деле хочет Александр Лукашенко

По следам Януковича, Шеварнадзе, Саркисяна: Лукашенко идет проторенной дорогой

— Мы видим, что Россия проваливает все свои внешнеполитические курсы, что в отношении Украины, что в отношении Грузии, что в отношении Молдовы, что в отношении Армении. То же самое будет с Белоруссией. Уже в принципе провалили и допустили ту ситуацию, которая сложилась летом прошлого года. Конечно, вопрос не в том, что Россия не хочет этим заниматься. Здесь просто главный вопрос, который возникает: кто такие мы.

Во власти в России рулят кланы по интересам

В России нет никаких "мы", а есть несколько кланов во власти, которые преследуют свои интересы. У нас есть президент, небольшая группа вокруг него людей, которые пытаются говорить от имени народа и даже поправки вносят в Конституцию о суверенитете России.

С другой стороны, в той же правящей элите куда больше групп по интересам, которые преследуют совершенно иные цели, которые имеют счета и активы на Западе, в офшоры выводят средства. Их 80% у нас.

Естественно, они будут саботировать любые действия, например, того же МИД в отношении какой-то другой страны ближнего или дальнего зарубежья, потому что их интересуют только деньги.

Мы знаем, как "Газпром", например, действует бездумно, когда от него требуется, например, в Белоруссии проводить осмысленную политику. Но "Газпром" готов за несколько миллиардов долларов купить, например, кусок трубы и при этом не даст ни доллара на нормальную пропагандистскую интеллектуальную работу в этой стране.

Вот поэтому сложилась у нас ситуация в России, при которой страна просто не может выработать эффективные стратегии в отношении Белоруссии.

Перспективы на интеграцию

— Белоруссия может превратиться в страну с антироссийским курсом и присоединиться к фронту прибалтийских республик? А мы так же будем, так сказать, ждать у моря погоды?

— У нас вся надежда на главу государства, на президента Путина, который, может быть, в какой-то момент времени сможет убедить Лукашенко изменить свою политику и пойти навстречу России.

Вот, к примеру, когда разгорелась война между Азербайджаном и Арменией, в которой участвовала Турция, страны НАТО участвовали, Великобритания скрытно, международные террористы и так далее, в России же в первые три недели никто не мог принять решение, даже выработать позицию по защите своих интересов на Южном Кавказе. И у нас одни эксперты выступали в пользу Азербайджана, а другие в пользу Армении. Много истерик наблюдалось. Пока Путин не принял решение ввести туда наших миротворцев. Именно Путин договорился с Пашиняном и Алиевым подписать соглашение о прекращении огня.

— Значит ли это, что у него были рычаги давления на обоих президентов?

— Да, благодаря рычагам, взаимодействию с Макроном и с Меркель лично Путину удалось как-то создать этот нормандский формат.

Поэтому пока единственный шанс — что Путин и Лукашенко в своем личном взаимодействии договорятся. Что наш глава государства сможет как-то этот негативный тренд преодолеть в ходах Лукашенко. Пока такой шанс есть.

А так говорить о какой-то системной разумной политике, мол, Лукашенко сам по себе вдруг изменится, не имеет смысла.