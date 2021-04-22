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Автор Любовь Степушова

Почему Лукашенко не перестаёт быть многовекторным

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Многовекторность Александра Лукашенко раздражает, но она экономически оправдана. Многовекторность, это не просто слова — это деньги.

Почему Лукашенко не перестаёт быть многовекторным

Украинский вектор как продолжение американского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник принял депутата Верховной рады от партии "Слуга Народа" Евгения Шевченко. Казалось бы, зачем ему эта встреча — не по рангу, тем более с учётом незначительного объёма бизнеса у запорожского "варяга".

Однако это способ донести до Киева, который сократил до минимума всякое общение и не признал Лукашенко президентом, свои озабоченности.

Как всегда президент Белоруссии начал с приятной новости. Он подчеркнул, что Белоруссия "никогда, даже в этой ситуации, не делала плохо для Украины", и когда Украина "попросила электричество", "его дали сколько нужно".

"Так же по звонку Зеленского мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам. Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше — границу позакрывали. Но помогаем. Раньше вообще перебрасывали технику и сеяли, и убирали соседям. Готовы и сейчас это делать, если у нас какие-то есть возможности", — сказал Лукашенко.

После того, как был обозначен, действительно, большой вклад в экономику Украины, Лукшенко перешёл к плохой новости. Он посетовал, что в ответ Украина фактически "наложила запрет на белорусские товары примерно на $300 млн".

"Ну, а если мы закроем для Украины некоторые позиции и вещи? Вы же понимаете, что Евросоюз у вас всё не возьмет и даже не возьмет то, что пообещал. Он дает вам квоты, которые вы выбираете буквально за первый квартал — годовую квоту и что дальше?", — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии умело шантажирует, но он не учитывает, что Киев подневолен Вашингтону. Отметим, что белорусским предприятиям нефтянки американские минфин и минторг только что вернули санкции, а, например," Белнефтехим" (Мозырский НПЗ) является одним из ключевых поставщиков на Украину битума (70%), используемого для приготовления асфальтобетонных смесей. Много поставляется и дизельного топлива — до 30% украинского рынка.

Теперь украинские предприятия, покупающие у Белоруссии продукцию нефтехимии, рискуют получать штрафы от американских надзорных органов, а Киев получит выговор.

При этом, товарооборот Белоруссии и Украины составляет примерно $3-4 млрд в год, Украина занимает второе место как торговый партнёр Белоруссии, а среди торговых партнеров Украины Белоруссия занимает четвертое место. То есть, есть за что бороться и что сохранять, тем более, что экономическая ситуация в Белоруссии на грани дефолта — долги в $45 млрд выплачивать нечем.

Российский вектор кажется определяющим

Но половина этих долгов — по российским займам. Поэтому этот вектор у Александра Лукашенко тоже присутствует и пока превалирует. Москва просит у него политической поддержки — пожалуйста.

На встрече с Шевченко глава Белоруссии сделал реверанс и в сторону России, признав, что нормализация ситуации в Донбассе, зависит только от Украины.

"Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", — сказал Лукашенко.

Отметим, что сам Евгений Шевченко 15 декабря призвал решать проблемы с Россией по принципу "пацанских разборок".

Экономические связи с Россией у Белоруссии тоже очень тесные, Москва — это первый партнер Минска по всем направлениям. Поэтому Лукашенко цепляется и за связи с Россией, и за связи с Украиной, но если та последует за санкциями США, то многовекторность Минска будет исчезать в сторону российского вектора.

Этот процесс не будет быстрым, очевидно, что это понимает президент Владимир Путин, терпеливо встречаясь с Лукашенко.

Рано думать, что Путин додавит Лукашенко

Александр Лукашенко пытается выйти из-под "мягкой силы" России — и с Азербайджаном и с Индией в этом месяце провёл переговоры, но это выглядит пока не очень внятно в экономическом плане — на уровне меморандумов о торговых поставках. Но если он пообещает партнёрам приватизационные жирные куски белорусских экспортных предприятий — тому же Китаю, например, то ситуация может измениться. И инвестиции потекут, и с долгами помогут расплатиться, и рынок свой откроют.

Но это будет рискованной попыткой уйти от проекта союзного государства с Россией. Договор утверждён, ратифицирован и из него выход только на референдуме. А кто знает его результаты?

Англичане тоже были уверены, что референдум по Брекситу — это пустая формальность.

Александр Лукашенко не лукавит, когда говорит о заботе о белорусах, Он понимает, что ситуация в связи с тем, что Россия начала считать деньги, которые тратит на Белоруссию, а США давят по линии его смещения — критическая.  Вероятно, скоро мы услышим о его судьбоносном решении, тем более он его анонсировал.

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