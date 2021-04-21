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Белоруссия на пороге исторических событий

Правда ТВ » Точка зрения

Что ожидает Белоруссию, которая имеет огромные долги, на нефтянку которой возобновлены санкции, а её президент не признан на Западе. 

Белоруссия на пороге исторических событий

В программе "Точка зрения" о своём видении ситуации в Белоруссии рассказывает директор института ЕАЭС Владимир Лепехин. 

Экономика Белоруссии разваливается

Александр Лукашенко разрешил Нацбанку на год вводить ограничения на продажу валюты в Белоруссии. Это может произойти в случаях угрозы экономической безопасности страны и стабильности ее финансовой системы.

Накануне США восстановили режим санкций в отношении девяти госпредприятий Белоруссии,  это нефтеперабатывающие концерны «Белнефтехим» и «Нафтан», производитель удобрений «Гродно азот»,  «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».

Санкционный удар нацелен на белорусских экспортеров, снабжающих экономику иностранной валютой.

Непосредственно валюты в виде ликвидных активов у Минска осталось всего $2,8 млрд, что уже ниже критического порога МВФ, который рекомендует держать в резервах эквивалент трех месяцев импорта. Внешний долг Белоруссии превышает резервы в инвалюте в 15 раз и составляет $42,1 млрд. , при этом более 50% долга - России.

Каким будет важное решение Лукашенко?

Накануне в Белоруссии был разоблачён заговор против с целью военного переворота и ликвидации Александра Лукашенко, который вызывает много вопросов. 

Премьер России Михаил Мишустин на этой неделе был в Минске, где сообщил, что привёз предложение о единой налоговой системе РФ и Белоруссии без "поглощения" последней. Это означает финансовую прозрачность действий белорусского правительства. На 22 апреля назначена встреча Лукашенко с Владимиром Путиным, возможно, на ней будет объявлено важное решение, которое анонсировал Лукашенко. 

"Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно», — сказал глава Белоруссии.

Немногим ранее Лукашенко совершил визит в Азербайджан, где не достиг значимых договорённостей, а затем принял у себя депутата Рады Евгения Шевченко от партии Слуга нарда, и это в ситуации, когда в Киеве он не признан переизбравшимся президентом. У Шевченко есть свой бизнес, но его масштаб  далек от того, чтобы заинтересовать главу государства. 

Тем временем Светлана Тихановская практически ушла из медийного поля.

Смотрите программу "Точка зрения" с  Владимиром Лепехиным 21 апреля  в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на странице "Правды.Ру". Ведёт программу Любовь Степушова. 

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Автор: Любовь Степушова
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