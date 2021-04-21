Песков: Москве и Минску предстоит жить в состоянии "внешней угрозы"

Белоруссии и России необходимо привыкнуть жить в состоянии "внешней угрозы", когда вместе и по отдельности эти две страны являются мишенями для нападок других стран.

Так заявил в эфире телеканала "Беларусь1" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Лишь считанные единицы стран действительно способны и могут достойно давать отпор таким проявлениям… уязвимость или Москвы, или Минска, конечно, усиливает опасность для второй страны. Это абсолютно бесспорно", — сказал он.

Песков отметил, что враждебной политике других стран посвятил большую часть послания Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин.

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