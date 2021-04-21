Лукашенко приедет к Путину: о чём побеседуют президенты

Стали доступны подробности визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. 22 апреля лидер Белоруссии обсудит различные вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе — "перспективы партнёрства".

Данные предоставлены пресс-службой Кремля: уточняется, что президенты поднимут вопросы Союзного государства и "союзничества".

"Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", — указано в сообщении.

Данные о скорых переговорах также предоставили в пресс-службе белорусского лидера, сделав, правда, упор на "актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия", в том числе — в рамках продолжения проведённых ранее телефонных бесед.

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