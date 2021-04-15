Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?

Эскалация конфликта в Донбассе, по мнению ряда экспертов, срежиссирована. Причем не теми сторонами, которые втягиваются сейчас в жёсткий конфликт. Кому и почему выгодно столкнуть Россию и Украину?
Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" поделился военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Читайте начало интервью:
Эскалация в Донбассе срежиссирована: какие признаки на это указывают
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— Может быть, нам начать работать над новой ялтинской конференцией? Тем более Китай подрос. В общем, мир поменялся. Может быть, нам надо как-то подумать на большую перспективу, а не просто о том, что все делать с точки зрения международного права, чтобы нигде не провалиться? Какая-то стратегия у нас есть?
— Конечно, есть. Разве вы можете сравнить состояние России в 90-е, когда просто в Соединенных Штатах ждали, что мы развалимся так же, как Советский Союз, и сегодня? Это большая разница.
Вот вам и динамика нашего развития. Мы за эволюцию, а не за революцию.
Уже рвать рубахи на груди, наверное, нет смысла. Надо продуманно и динамично развиваться.
Никто нам сейчас не обеспечит счастливую беззаботную внешнеполитическую жизнь и стабильность вокруг наших границ. Все зависит от нас. Для этого надо работать по всем направлениям вдумчиво, спокойно, взвешенно — только таким способом мы можем добиться успеха.
У нас тут треугольник, если брать более широко: Китай — Россия — Соединенные Штаты.
Соединенные Штаты понимают, что против двоих не могут выступить. Значит, надо НАТО оживить, как говорил Блинкен на саммите в Брюсселе, и заниматься созданием некого азиатского НАТО против Китая.
В такой конфигурации, если произойдет серьезное столкновение, в выигрыше останется тот, кто не будет в войне участвовать.
Значит, нужна взвешенная и очень продуманная внешнеполитическая деятельность. И мы прекрасно понимаем, что значительно улучшаем свою позицию в мире, взаимодействуя с Китаем. Но такая политика тоже должна быть разумной, продуманной, эффективной и взаимовыгодной.
Мы понимаем, что США провоцируют всех и вся, чтобы задавить этот формирующийся союз, хотя и Китай, и мы отказываемся от подписания и создания каких-то блоков. Но Соединенные Штаты все равно видят стремление ущемить их исключительность в мире. Потому и раскручивают украинский конфликт, отвлекая нас от Китая.
— Андрей Петрович, если все-таки представить, что война будет на территории Украины, какой она будет? Ваше видение, как военного специалиста?
— Думаю, нечто типа операции 2008 года. Тогда это было принуждение к миру. И, скорее всего, Украину тоже придется принуждать к миру для того, чтобы не было истребления мирного населения на юго-востоке Украины.
Конечно, вариантов очень много. И сейчас там около 400 тысяч российских граждан. Это тоже весьма важный факт.
И сегодня речь идет о том, чтобы задействовать их во время голосования в сентябре 2021 года.
Предупреждение нашего президента о том, что если провокации не прекратятся, то Украина может разрушить свою государственность, несут весьма серьезный мощный потенциал.
— Потеря государственности как будет выглядеть? Если мы остановимся на Днепре, то в Киеве как были бандеровцы, так они и будут. В чем будет заключаться потеря государственности? Потеря территорий?
— Достаточно поддержать Донбасс, который мы защищаем.
— А готово ли наше российское общество к потерям в этой войне? В обществе есть запрос на эту войну? У нас не будет протестов?
— В любом государстве, когда власть принимает подобные решения, очень серьезно взвешивается этот аспект. Конечно, у нас есть недовольные. Не все поддерживают официальную позицию.
Так всегда было. Вспомните, как вводили войска — ограниченный контингент советских войск в Афганистан, уговаривали, что это быстро. А Брежнев был категорически против. Понимал: пойдут гробы. Как объяснять людям?!
Тут очень сложный вопрос. Подобного рода радикальные быстрые действия могут очень сильно навредить. Все надо взвешивать, продуманно вести политику как внешнюю, так и внутреннюю.
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