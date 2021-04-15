Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?

Эскалация конфликта в Донбассе, по мнению ряда экспертов, срежиссирована. Причем не теми сторонами, которые втягиваются сейчас в жёсткий конфликт. Кому и почему выгодно столкнуть Россию и Украину?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" поделился военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Читайте начало интервью:

Эскалация в Донбассе срежиссирована: какие признаки на это указывают

Украине светит только моральная поддержка со стороны США

Донбасс можно спасти только силой?

Почему Россия не пытается надавить на Украину санкциями

— Может быть, нам начать работать над новой ялтинской конференцией? Тем более Китай подрос. В общем, мир поменялся. Может быть, нам надо как-то подумать на большую перспективу, а не просто о том, что все делать с точки зрения международного права, чтобы нигде не провалиться? Какая-то стратегия у нас есть?

— Конечно, есть. Разве вы можете сравнить состояние России в 90-е, когда просто в Соединенных Штатах ждали, что мы развалимся так же, как Советский Союз, и сегодня? Это большая разница.

Вот вам и динамика нашего развития. Мы за эволюцию, а не за революцию. Уже рвать рубахи на груди, наверное, нет смысла. Надо продуманно и динамично развиваться.

Никто нам сейчас не обеспечит счастливую беззаботную внешнеполитическую жизнь и стабильность вокруг наших границ. Все зависит от нас. Для этого надо работать по всем направлениям вдумчиво, спокойно, взвешенно — только таким способом мы можем добиться успеха.

Если направо и налево махать шашкой, чем это закончится?

У нас тут треугольник, если брать более широко: Китай — Россия — Соединенные Штаты.

Соединенные Штаты понимают, что против двоих не могут выступить. Значит, надо НАТО оживить, как говорил Блинкен на саммите в Брюсселе, и заниматься созданием некого азиатского НАТО против Китая.

В такой конфигурации, если произойдет серьезное столкновение, в выигрыше останется тот, кто не будет в войне участвовать.

Значит, нужна взвешенная и очень продуманная внешнеполитическая деятельность. И мы прекрасно понимаем, что значительно улучшаем свою позицию в мире, взаимодействуя с Китаем. Но такая политика тоже должна быть разумной, продуманной, эффективной и взаимовыгодной.

Мы понимаем, что США провоцируют всех и вся, чтобы задавить этот формирующийся союз, хотя и Китай, и мы отказываемся от подписания и создания каких-то блоков. Но Соединенные Штаты все равно видят стремление ущемить их исключительность в мире. Потому и раскручивают украинский конфликт, отвлекая нас от Китая.

— Андрей Петрович, если все-таки представить, что война будет на территории Украины, какой она будет? Ваше видение, как военного специалиста?

— Думаю, нечто типа операции 2008 года. Тогда это было принуждение к миру. И, скорее всего, Украину тоже придется принуждать к миру для того, чтобы не было истребления мирного населения на юго-востоке Украины.

Конечно, вариантов очень много. И сейчас там около 400 тысяч российских граждан. Это тоже весьма важный факт.

И сегодня речь идет о том, чтобы задействовать их во время голосования в сентябре 2021 года.

Я думаю, что возможны операции сдерживания, принуждения к миру.

Предупреждение нашего президента о том, что если провокации не прекратятся, то Украина может разрушить свою государственность, несут весьма серьезный мощный потенциал.

— Потеря государственности как будет выглядеть? Если мы остановимся на Днепре, то в Киеве как были бандеровцы, так они и будут. В чем будет заключаться потеря государственности? Потеря территорий?

— Достаточно поддержать Донбасс, который мы защищаем.

— А готово ли наше российское общество к потерям в этой войне? В обществе есть запрос на эту войну? У нас не будет протестов?

— В любом государстве, когда власть принимает подобные решения, очень серьезно взвешивается этот аспект. Конечно, у нас есть недовольные. Не все поддерживают официальную позицию.

Так всегда было. Вспомните, как вводили войска — ограниченный контингент советских войск в Афганистан, уговаривали, что это быстро. А Брежнев был категорически против. Понимал: пойдут гробы. Как объяснять людям?!

Тут очень сложный вопрос. Подобного рода радикальные быстрые действия могут очень сильно навредить. Все надо взвешивать, продуманно вести политику как внешнюю, так и внутреннюю.