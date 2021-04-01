Байден будет пытаться проконвертировать Макрона

Политическая ситуация во Франции, где не утихают протесты "желтых жилетов", стала предметом разговора в студии программы "Геополитическая кухня". Своим мнением о происходящем в Пятой республике с ведущим Игорем Шатровым поделилась политический обозреватель портала "Геополитика.ру" Дарья Платонова.

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— Остались ли во Франции имперские настроения? Помнит ли Франция о народах, которые угнетала, которым сейчас помогает — в той же Африке, условно говоря. Как она сейчас воспринимает свое колониальное прошлое?



— Макрон сразу заявлял, что на самом деле Франция должна извиняться за свое прошлое, но при этом все его операции свидетельствуют о том, что он продолжает работать в оптике неоколониалистской повестки. Примером тому та же Ливия, те же ЦАР и Мали.

Причем Марин Ле Пен очень хорошо недавно высказалась в Twitter. Она говорит, что сотни солдат французских умирают в Мали, а вы позволяете мигрантам въезжать. Несправедливо получается: там умирают наши, а вы устроили remplacement (великое замещение), при котором коренные народы Европы замещаются приезжими.

Франция, несмотря ни на какие заявления, все равно очень серьезно относится к африканскому региону, постоянно освещает эту тему и просто находится в оптике классического неоколониализма. То есть как было при Саркози, когда Бернар Неви привез делегацию террористов из Ливии, так и сейчас.

— Мы все много говорим о глобализме. А как сейчас, на ваш взгляд, на все происходящее и на Макрона смотрит новый американский президент? Как вы думаете, Байдену нравится деятельность Макрона?

— Макрон давно был связан с этим deep state, который представляет Байден. У него во время предвыборной кампании 2016 года было очень много писем со штампом Хиллари Клинтон, они даже организовывали совместные обеды. И вся повестка, которую разделяют Байден и Хиллари Клинтон, для Макрона естественна.

Но при этом Макрон вроде бы шел как глобалист, как ставленник элит, с другой стороны, он проявляет себя как какой-то прагматик в политике. То есть нельзя сказать однозначно, что он, как Байден, начинает крушить, уничтожать несогласных — он находится в компромиссном мягком положении, пытаясь всем быть хорошим.

Мне кажется, что Байден будет пытаться проконвертировать эту нерешительность Макрона. А может быть, Харрис, кто знает уже — если Байден так часто падает и сам называет ее президентом, случайно оговариваясь.

Мне кажется, что эта администрация США будет пытаться его проконвертировать, отрендерить, что называется, в такого глобалиста. А если не получится, будет давить.

- Когда президентом США был Трамп и Макрон ездил к нему, то он, помнится, изо всех сил пытался оказаться рядом во время фотографирования. Интересно, а с Байденом будет так же? Или Макрон чувствует все-таки себя уже политиком мирового уровня…

- Когда был Трамп, Макрон сказал, что Европа теперь оставлена одна, брошена, "и я теперь буду лидером в новом мире"…

— Но это были просто слова. Европу не возглавил, серьезным политиком не стал. Хотя Франция всегда несла миссию главного дипломата Европы. Германия рулила финансовыми ресурсами. Почему у Макрона не получилось традицию соблюсти?

— Мне кажется, что он все-таки действительно человек, не обладающий волей, политик ведомый. И при этом одержимый идеями разными.

Например, он хочет быть миротворцем, а потом понимает:

так, это не соответствует моим принципам.

Мне кажется, это человек уже прошлого, у него нет будущего. Он уже был на своей вершине. Его вершина — это Лувр, когда его объявили президентом и он устроил огромное ралли в честь себя — вот это его вершина, это был его триумф.

Но он не стал главной глобалистской лошадью, он не стал миротворцем, он просто переходный политик.

Это по рейтингу хорошо видно.

Хотя немалую роль здесь сыграла ситуация с коронавирусом, которая довольно сильно пошатнула позиции популистов. И Институт глобальных изменений Тони Блэра выпускал доклад о том, как COVID повлиял на популизм.

Там написано, что из-за того, что была COVID-истерия, массово слалась в СМИ информация о том, сколько смертей и заражений, люди решили на время отложить все претензии и ради выживания поддержать власть. Говорят, что COVID способствовал снижению поддержки популизма. Но сейчас мы начинаем наблюдать уже другую картину: прошел коронавирус — но народ уже не очень хочет верить в серьезность ситуации, считает это вымыслом, и рейтинги правящих элит падают, а вот рейтинги популистов начинают расти.