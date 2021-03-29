Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС

Франция недовольна политикой ЕС во время пандемии. В прессе много публикаций о том, что коронакризис обрушил промышленность Евросоюза вообще и Франции в частности. Причины же происходящего, уверены во Франции, не столько в коронавирусе, сколько в действиях Брюсселя.

Великобритания, покинувшая ЕС, гораздо эффективнее борется с коронавирусом. Аналитики просчитывают, что же произойдет, если Франция покинет ЕС. В медиапространство даже брошен термин "Фрексит".

А действительно, возможен ли такой сценарий? Об этом в студии программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с политическим обозревателем портала "Геополитика.ру" Дарьей Платоновой.

— В чем сейчас основные проблемы Франции, кроме коронавируса? Что вообще происходит в этой европейской стране?

— Коронавирус — это только прикрытие других проблем. И сейчас говорят, что COVID искусственно раздувается Макроном и либеральной прессой для того, чтобы скрыть безработицу, миграционный кризис и еще ряд аспектов неудачного управления действующего президента.

Про Макрона сейчас уже пишут кому не лень негативно, в том числе издание "Фигаро", которое говорит о том, что Макрон не обладает своей политической волей, что он — марионетка, зависимая от ЕС, от Германии.

Для меня, как для человека, который следит за французской прессой, довольно интересно то, что такая статья появляется именно на "Фигаро".

Казалось бы, это довольно консервативное СМИ, и вдруг внезапно они заявляют об отсутствии у Макрона политической воли.

Я решила посмотреть опросы и рейтинг Макрона. Нашла последний рейтинг от 14 марта и поняла, что он начал снижаться — от 40% он уже дошел до 37%. Это довольно стремительное падение. И эти же опросы показывают, что в 2022 году мы снова можем увидеть пару — Макрон против Марин Ле Пен.

— Что, кроме коронакризиса, сейчас во Франции происходит? Например, те же "желтые жилеты" — они-то остались? Или проблема исчерпала себя?

— Проблема осталась. Более того:

если какие-то проблемы остаются нерешенными, то они переходят в подвал бессознательного и дальше начинают давать какую-то реакцию революционную, которая может оказать воздействие на человека вплоть до сумасшествия.

"Желтые жилеты" никуда не делись. И они обвиняют Макрона в искусственном раздувании коронакризиса для того, чтобы их протесты против его неэффективных экономических реформ просто-напросто схлынули.

Много теорий заговора озвучиваются французскими СМИ, особенно правоконсервативными, которые говорят о том, что цифры искусственно завышаются именно для того, чтобы этот протест просто задавить медицинским фашизмом.

Звучат даже термины "фашизм медиков" и COVID-тирания.

Соответственно, все проблемы экономического характера есть, о них говорит Марин Ле Пен: это и налоги, которые постоянно растут, и миграционный кризис.

Например, вскрылась такая ситуация: мигранты совершают преступления, и когда их пытаются идентифицировать в полицейском участке, они говорят, что им, например, нет 18 лет. Тогда, естественно, их наказание менее солидно, чем наказание человека 18+. Если их пробивать по базам и делать запрос по их странам, откуда они приехали, то можно увидеть, что им никак не 18, а лет 26. То есть, миграционный кризис в самом разгаре.

— Сколько здесь от Парижа, а сколько от Брюсселя в этих проблемах?

— Здесь точно нельзя сказать, потому что Макрон — это довольно искусственное объединение.

Например, политолог Ален де Бенуа в издании "Элементы" писал о том, что Макрон не обладает политической волей. То есть он умеет все: говорить, контролировать СМИ, изображать, что он правит — но это марионетка.

И Макрон — это органичное целое с Евросоюзом. Вспомните, как он повел себя с AstraZeneca:

как только Евросоюз говорит о том, что вакцина неэффективна, нужно приостанавливать использование — он тут же это делает.

При этом он не поощряет разработку французской вакцины, отказывается от российской.

- Ситуация даже не то что странная, а какая-то трагическая для такой передовой страны, какой является Франция. Получается, что настроения евроскептические сейчас во Франции преобладают?

— Преобладают. Конечно, Марин Ле Пен с 2016 года постоянно говорила о необходимости разрыва с ЕС, но ее позиция была раньше маргинализирована. И вот сейчас Жан-Люк Меланшон начинает подтягиваться к этому дискурсу. А Ле Пен в последних заявлениях вообще говорит, что нужно избавляться от этих категорий: правый- левый, несогласный — согласный — надо просто идти в национальном объединении.

Ее партия называется Rassemblement national. И в твитах она пишет:

"Господа, я уже больше не представляю никакой фланг, я — здравый смысл".

Вот этот здравый смысл французского народа, конечно, выступает против Евросоюза.