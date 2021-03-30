Макрон не справился с заданием и разрушил веру французов в ЕС

Французы недовольны политикой своего президента, считая его марионеткой Евросоюза. Может ли пример Великобритании стать "заразительным"?

Об этом в студии программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с политическим обозревателем портала "Геополитика.ру" Дарьей Платоновой.

Читайте начало интервью:

Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС

— В какой-то степени выход Британии может стать для Франции примером. Но дело в том, что Великобритания находится на орбите классического англосаксонского агрессивного дискурса с теми же докладами, обновленной стратегией.

— То есть можно ли какие-то параллели проводить или все-таки Франция — это другое?

— Мне кажется, это свой путь, это путь голлизма, путь, которому на самом деле Франция и французский народ хотят следовать,

Уважение к де Голлю огромно во французском обществе. Поэтому я думаю, что есть свой собственный путь, имя ему голлизм, и многие политики, начиная от Марин Ле Пен до того же Меланшона, который, несмотря на левые идеи открытого общества, миграционных свободных границ, все равно призывает к тому, что Франция должна выходить из Евросоюза, а также выступает противником НАТО.

— В данном же случае еще интересно, как это все встраивается в целом в отношения уже двусторонние внутри Евросоюза между такими традиционными классическими странами Европы, как Франция и Германия. На этом фланге, на оси Париж-Берлин произошли за последнее время какие-то изменения?

— Описывает их Жан-Лоу Бонами, у которого действительно очень хорошая статья. В ней он говорит, что хотя все демонизируют Гитлера и коллаборационистов, Макрон — самый что ни на есть настоящий коллаборационист. А Меркель — это такой вот Гитлер новой Европы.

— Четвертый рейх, грубо говоря.

— Абсолютно точно. А Макрон — именно марионетка.

— Просто мы вспоминаем, как приходил Макрон — воспринимали все весьма скептично. Он показал себя не самым последним президентом, несмотря на все недостатки, каким-то образом он процессами управлял, движение "желтых жилетов" так и осталось уличным движением, не превратилось в политическую партию, которая его бы свергла, например.

Можно ли на примере Макрона генезис какого-то явления наблюдать? Ведь мы его действительно воспринимали как ставленника финансовых элит.



- Тот же Ален де Бенуа говорит о том, что Макрон не справился со своим заданием, провалил миссию.

На него сделали ставку, это была удачная лошадь для езды глобалистского режима, и он провалился потому, что начал лавировать — пытался занимать нейтральное положение. Это было видно, кстати, когда он приезжал в правые регионы, он там делал правые выступления, в левые — сразу дискурс его менялся. И он был такой фигурой, которая постоянно поворачивалась в две стороны, как бы когнитивный диссонанс возникает.

Мне кажется, что Макрона нельзя назвать стопроцентным глобалистом, где-то он выступает против ислама. Вот сейчас у него вообще появилась новая тема о том, что Турция будет вмешиваться в выборы. Какие выборы, он не пояснил — это выборы 2022 года или региональные, которые пройдут в июне — но эта довольно странная агрессивная риторика, она в принципе соответствует и Марин Ле Пен.

— Но в первую очередь она соответствует риторике Германии.

— Безусловно. Мне очень понравился анализ того же Бенуа, который говорит, что вместо того, чтобы говорить о смерти НАТО, Макрон должен был говорить о смерти ЕС. Потому что НАТО сильно как никогда, а вот ЕС начинает трещать по швам.