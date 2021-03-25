Проблема Сирии неразрешима, пока оппозиция не придет к согласию

В мартовском визите Сергея Лаврова на Ближний Восток арабские СМИ усмотрели стремление России стать медиатором, посредником между всеми силами, которые заинтересованы в решении сирийской проблемы.

Насколько это предположение обосновано?

Об этом Любовь Степушова в программе "Точка зрения" поговорила со старшим преподавателем Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, экспертом Российского совета по международным делам, арабистом Андреем Чупрыгиным.

Читайте начало интервью:

Зачем Лавров ездил на Ближний Восток

Сирийский вопрос: у каждой из сторон свои интересы

— Россия не пытается стать посредником в этом процессе. Она этим посредником является. Это уже Астана доказала, а также другие внеформатные мероприятия типа переговоров в Сочи, которые тоже дали определенный импульс развитию событий.

Стоит конституционный процесс. Но здесь Россия мало что может сделать, хотя и пытается. И не только Россия. Конституционный процесс невозможен по одной простой причине:

оппозиция не может договориться между собой и выставить какого-то внятного единого кандидата, который мог бы конкурировать с тем же Башаром Асадом на выборах.

Вы хотите менять руководство страны — меняйте. Но меняйте путем прихода на выборы. Не получается. Потому что каждый тянет одеяло на себя.

В результате серьезного кандидата нет, на выборы выставить некого, за кого бы там кто-то проголосовал.

Остается силой менять правительство.

Мы все знаем, когда происходит переворот, к власти приходит диктатура, по-другому не бывает.

Пришедший к власти силой власть эту только может удержать. Это означает, что шило на мыло меняем?

Раз оппозиция не может договориться, значит, нет единой платформы.

Пока эта ситуация будет таким образом продолжаться, никто из внешних игроков не в состоянии будет что-либо сдвинуть с места.

Поэтому то, что делает Россия, представляется (Россия, Турция, Катар) определенным шагом вперед.

Астанинский процесс подвис. Мы давно про него ничего не слышим. В том числе и потому, что есть вопросы к присутствию Ирана на территории Сирии — такой исторический вопрос с большим вопросительным знаком. Астана никуда не ушла, этот формат есть, но пока он как бы немножко затих. Будет ли Катар заменой Астане, посмотрим, жизнь покажет.

В любом случае неспроста прошла эта встреча, неспроста спланировано продолжение.

И совсем даже неслучайно она прошла после встречи Лаврова с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, где прозвучали определенные программные заявления с арабской стороны.

Вполне возможно, что в ближайшем будущем будет сформирован некий региональный политический фонд, направленный на решение сирийской проблемы.

Ее решать надо срочно, потому что с каждым днем она все глубже и глубже уходит на дно.