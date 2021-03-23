Зачем Лавров ездил на Ближний Восток

Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте совершил вояж в страны Персидского залива. В России СМИ эту поездку практически не освещали.

А вот арабские писали много. Например, еженедельник Arab Weekly написал о том, что этот визит проходит на фоне меняющихся отношений между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки.

Акцент был сделан на то, что США после прихода администрации Байдена значительно изменили свою политику в отношении Саудовской Аравии, в частности, приостановили экспорт оружия и стали помогать хуситам в Йемене. Газета пишет, что Россия хочет воспользоваться этой неопределенностью, перезагрузкой отношений и какую-то свою линию проводить.

За этим ли ездил Лавров?

Об этом Любовь Степушова в программе "Точка зрения" поговорила со старшим преподавателем Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, экспертом Российского совета по международным делам, арабистом Андреем Чупрыгиным.

- Надо уточнить: Соединенные Штаты пока не собираются помогать хуситам. Они хотят прекратить поддержку саудовской коалиции в Йемене, которая воюет с хуситами.

Что же касается поездки Лаврова… Регион представляет собой территорию достаточно важную для российской внешней политики на Ближнем Востоке. Проблем накопилось много:

это и проблемы, связанные с Сирией, и проблемы, связанные с Афганистаном.

Все их надо как минимум обсуждать, максимум — решать.

Без стран залива, которые Лавров посетил в эту поездку, решать эти вопросы не представляется возможным.

Но, конечно, надо согласиться с тем, что с приходом Джо Байдена в Белый дом отношения Соединенных Штатов с ближневосточными монархиями, прежде всего, с Саудовской Аравией претерпевают некие изменения.

Чем закончится процесс, пока непонятно. У меня есть ощущение, что, сказав "а", администрация Байдена пока еще не готова сказать "б", потому как не знает, где эта "б" находится.

И в этой обстановке российское внешнеполитическое ведомство старается усилить свои позиции на фоне, может быть, внешнего ослабления позиций США. И здесь поездка Лаврова мне представляется очень уместной.

— "Интерфакс" пишет, что повестка ограничивалась лишь энергетическими вопросами. Это ОПЕК+ договор, возможно, строительство каких-то, может быть, атомных электростанцией.

А что еще, какие вопросы могли бы усилить позиции России в странах Персидского залива? Что можем мы предлагать?

— Повестка переговоров не ограничивалась энергетическими вопросами. Большую часть переговоров заняли вопросы решения сирийской проблемы, плюс проблемы Афганистана, что очень важно. Больше того, если внимательно посмотреть последнюю пресс-конференцию после встречи трех министров иностранных дел (Турции, России и Катара) на территории Катара, конечно, основной вопрос — ситуация в Сирии.

На сегодняшний день сирийский вопрос немножечко пересиливает в тактическом плане любые энергетические задачи. Тем более в вопросах энергетики ситуация России в странах залива более-менее понятна:

там есть традиционное сотрудничество, которое развивается.

А вот решение сирийской проблемы — это вопрос жизненно необходимый сегодня.

И визит Лаврова в этом плане в большой степени сконцентрировался на решении этой проблемы.

Стоит вспомнить, что во время визита главы МИД РФ в Объединенные Арабские Эмираты эмиратской стороной было высказано намерение поднимать вопрос того же закона Цезаря с новой администрацией в Вашингтоне. Там было совершенно четко сформулировано, что закон Цезаря мешает политическому урегулированию сирийской проблемы.

— Закон Цезаря — это про санкции?

— Это санкции американские против руководства Дамаска, связанные со знаменитыми фотографиями, на которых якобы видны пытки содержащихся под стражей сирийцев, тех, что вывез с собой опять же некий армейский фотограф, сириец, получивший кодовое имя "Цезарь".

Такая вот история длинная и не вполне ясная.

Нынешнее руководство Объединенных Арабских Эмиратов предполагает, что с администрацией Джо Байдена, в отличие от администрации Трампа, которая законы проводила через конгресс, можно вопросы санкционного характера в отношении Сирии если не решить, то поднять в качестве повестки дня переговоров. Это важный момент.

Трехсторонний формат — это вообще отдельная история, которая наводит на целый ряд размышлений по поводу того, а что же все-таки происходит на сегодняшний день вокруг сирийской проблемы.