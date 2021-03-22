Эксперт: имена достойных кандидатов на пост главы Белоруссии опасно раскрывать

Названные Александром Лукшенко две кандидатуры на пост президента Республики Белоруссия (РБ) "абсолютно непроходные в современном белорусском политическом поле", считает эксперт Андрей Суздальцев.

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Претенденты на пост президента Белоруссии

Александр Лукашенко назвал с его точки зрения фамилии достойных кандидатов на пост президента страны.

"Вот, у меня два человека стоят здесь, они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один — генерал (Юрий Караев), другой — губернатор (Владимир Караник). Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране", — сказал президент, указав на членов делегации, с которой он приехал в пятницу с инспекцией на ОАО "Молочный мир" в Гродно.

Лукашенко еще раз повторил, что его дети после него не будут президентами.

"Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", — сказал глава белорусского государства.

Караев и Караник — "абсолютно непроходные" кандидаты

В комментарии для "Правды.Ру" эксперт по странам СНГ, преподаватель Высшей школы экономики, Андрей Суздальцев, отметил, что по его мнению, это была шутка, а на самом деле, Лукашенко совершенно не собирается покидать пост президента.

По словам аналитика, названные две кандидатуры "абсолютно непроходные в современном белорусском политическом поле". Один из них бывший экс-министр МВД, "ответственный за убийство семи человек, пытки, через которые прошли более тысячи человек и стали инвалидами по жизни".

Вторая кандидатура — бывший министр здравоохранения (Караник) "прославился" тем, что скрывал статистику по заболеваемости коронавирусом и этим практически стимулировал протестное голосование, которое началось в августе прошлого года, отметил политолог.

Андрей Суздальцев напомнил, что Лукашенко долгое время говорил, что вирус — выдумки, психоз, потом предлагал лечиться водкой и баней, в итоге Россия была вынуждена (учитывая, что белорусская сторона отказалась принимать совместные союзные меры в отношении эпидемии), закрыть границы с Белоруссией и до сих пор не открыла.

"По нашим данным, заболеваемость и смертность в Белоруссии в 2 раза выше, чем в России. Это демонстративно отрицается, замалчивается, идет пропаганда того, что все делается правильно. Поэтому к бывшему министру здравоохранения — огромные обвинения в геноциде белорусского народа. Лукашенко прекрасно это понимает", — сказал Андрей Суздальцев.

Политолог отметил, что есть несколько достойных кандидатов на пост главы Белоруссии кандидатов, оно он отказался их назвать, "так как в ином случае они будут уничтожены".

Не Тихановская, а её образ

Что касается приоритетов среди населения, то, по словам эксперта, произошёл раскол. Одна часть населения (правда, она сильно сократилась) выступает за сохранение власти Александра Лукашенко. Другая часть, выбирает "не то, что лидера, а такой образ Светланы Тихановской".

Андрей Суздальцев напомнил, что за Тихановскую было протестное голосование, подобное тому, что было на Украине — голосовали против Петра Порошенко и избрали "клоуна Зеленского".

"Белорусы за Светлану Тихановскую не потому, что она лучше или хуже Лукашенко, они готовы сейчас носить на руках любого, кто против Лукашенко", — сказал Андрей Суздальцев.

"Извините за нелитературное слово, задолбал он своими дворцами, своими золотыми унитазами в самолетах и так далее. Нищая страна. 700 тысяч гастарбайтеров работают в России. Чванство такое", — заключил эксперт.

Президент Лукашенко отметил ранее, что референдум по поправкам в Конституцию проведут в начале следующего года. Голосование по поправкам — либо в декабре, либо в январе 2022 года. Также лидер Белоруссии назвал условия своего ухода из власти, среди которых "мир и порядок" в стране, а также безопасность людей, поддерживающих его.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил о победе Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. Тысячи человек в РБ вышли на протесты, считая, что выборы были подтасованы. По их мнению, победу должна была одержать кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Протесты сопровождались столкновениями с силовиками. По статьям, связанными с протестами, по официальным данным на март 2021 года, осуждены более 400 человек.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протестная активность инспирирована из-за рубежа. Светлана Тихановская объявила об общенациональном голосовании за "начало переговоров по выходу Беларуси из кризиса при международном посредничестве".

Результатом этого голосования могут стать переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения", подчеркнула Тихановская в видеообращении, опубликованном на YouTube в четверг, 18 марта.

На сайте белорусского ЦИК отмечается, что следующие президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

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