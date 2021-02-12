Лукашенко провёл съезд: впечатление тяжёлое

Слушать Александра Лукашенко на ВНС было тяжело из-за самопиара, истерики и хамства, но выступление "единственного оппозиционера" Анны Канопацкой и вовсе разочаровало.

Путин спас Лукашенко, что дальше? // Александр Ведруссов

Лукашенко надо подтверждать легитимность

VI Всебелорусское народное собрание (ВНС) задумывалось президентом Лукашенко как стартовая площадка для налаживания диалога с народом после того, как его легитимность на прошедших в ноябре выборах подверглась белоусами сомнению. Делегаты (2,5 тысячи человек) должны были обсудить предложения своего лидера о Конституционной реформе, подразумевалось, что Лукашенко хочет поделиться властью, а потом уйти с президентского поста, о чём он и сам, собственно, заявлял.

Трансляция ВНС 11-12 февраля создавала ощущение присутствия на "очередном съезде КПСС" — доклад горячо любимого вождя, а потом прения в плане "одобрямс", но и, конечно, " в развитие".

Оппозиция "в изгнании" или "беглая" (кому как нравится) в лице Светланы Тихановской сотоварищи, бойкотировала ВНС, но оппозиционные личности там присутствовали.

Когда слово было предоставлено экс-кандидату в президенты, экс-депутату палаты представителей Анне Канопацкой, то прямая трансляция была прервана. Можно было подумать, что она должна от лица отсутствующих коллег стать неким белорусским Ельциным времен горбачёвщины — DW назвала Канопацкую единственным представителем оппозиции Лукашенко на ВНС. Но не тут то было.

Как Лукашенко говорил с Путиным голосом Канопацкой

Как пишет ресурс people. onliner. by, в распоряжении которого оказался текст её речи, дама назвала ВНС "слетом победителей".

"Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплочённей, организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили", — сказала она.

"Альтернативы не было: утрата нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, организованного внешними силами, либо признание вашей победы. Я и мои сторонники, безусловно, предпочтем второе", — подчеркнула Канопацкая.

Здесь, вероятно, она отрабатывала задание: "оппозиция прилюдно признает поражение" — зал взорвался аплодисментами.

Дальше политик заговорила о тех самых внешних силах, а именно, об "юридических и физических лицах российской юрисдикции", которые "беспрецедентно" вмешивались во "внутренние дела нашей страны в период подготовки, проведения и завершения президентских выборов".

"Указанные действия привели не только к эскалации противостояния внутри белорусского общества, но и имели негативные экономические последствия, исчисляющиеся для нашей страны в миллиардах долларов", — сказала Канопацкая.

Оппозиционер предложила оценить экономические потери, понесённые Белоруссией и потребовать от Российской Федерации компенсаций. При отказе "рекомендовать президенту Республики Беларусь отозвать свою подпись под Союзным договором, а решение вопроса передать в судебные инстанции".

То есть, задел для переговоров Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи 25 февраля создан, поскольку невозможно даже предположить, что речь Канопацкой не была подвергнута цензуре самого Лукашенко.

Но, по сути, какие компенсации, о каком вмешательстве идёт речь, спросит читатель? Мы же читаем в новостях о новых российских кредитах, реструктуризации прежних, о новом льготном договоре на поставки газа, о повышении транзитных платежей за российскую нефть, о помощи в переводе транзита нефтепродуктов из Клайпеды. Так ведь это совсем другое! Не понимаем мы в России!

К кому обращается Канопацкая в Белоруссии?

Далее Канопацкая, вероятно, получила разрешение попросить за "бчб" флаг, причём в его демонизации она тоже обвинила "информационные технологии, в том числе и государственных структур наших восточных соседей".

Политик попросила Генеральную прокуратуру отменить признание этого и других символов экстремистскими. Обратное действие будет способствовать размежеванию нашего общества, отметила Канопацкая. Она также попросила снисхождения к коллегам по цеху, которые сидят в СИЗО — "до принятия необходимого закона об амнистии изменить меру пресечения этим гражданам на не связанную с содержанием под стражей".

Конопацкая сообщила далее, что при существующей проблеме "легитимности и законности двух ветвей государственной власти в Белоруссии", "неразумно и несвоевременно принимать изменения в Основной закон". Поэтому она считает, что надо "отложить принятие этих изменений до избрания на новых выборах легитимного состава палаты представителей восьмого созыва (пройдут не позднее 5 ноября 2023 г.), в которой будет обеспечено широкое гражданское представительство".

Собственно это то, что и хочет Лукашенко — отложить принятие новой Конституции на более отдалённый срок.

Канопацкая намекает на нелегитимность президента, а сводит проблему к выборам парламента.

Вопрос, до какой целевой аудитории, доводила свои мысли Анна Канопацкая?

До тех, кто до сих пор считает, что президент построил чудесную страну для жизни, которую пытаются разрушить враги из России. Но ей не дали это сказать в прямом эфире. Почему? Чтобы в России люди во власти не сорвались на эмоции.

Россия — плохая, хороший — Путин

Теперь немного о содержании вступлений Лукашенко, который выступил и в первый, и во второй день. Он сообщил, что Белоруссия — это "ополот стабильности" и "последнее суверенное государство в Европе", которое пытались разрушить "вмешательством внешних сил", "блицкригом", и что "они от нас не отступятся".

Причём, кто это вмешивался, Лукашенко не уточнил, заметил, что это был "трамплин для нападения на Россию", но не исключено, что это из России негодные либералы подсуетились. Президент Белоруссии попросил: "не надо нас критиковать, что сидим на двух стульях", потому что "именно так действует любое государство". При этом: " в Беларуси в ГАИ взятки не берут, как в Москве" (зал аплодирует).

Тем ее менее, несмотря на то, что богатая Россия не хочет делиться своим богатством с Белоруссией, Лукашенко стоит "рядом плечом к плечу с Путиным". Как же не стоять, если это выгодно, причём не России, а Белоруссии.

Лукашенко объявил старт Конституционной реформе, создана "Конституционная комиссия", которая будет работать, но президент уже определил, что "наша страна должна оставаться президентской республикой", а если "изберут не тех", то ВНС вмешается, причём возглавлять его будет тот же Лукашенко ("не спешите в это кресло (президентское)".

Очевидно, что президент Белоруссии вечен во власти и полетит он в Сочи просить у Путина денег на углубление интеграции, которой нет, обещая "Конституционную комиссию". А если президент РФ не захочет выделить "компенсацию" за красивые глаза Лукашенко, он выделит её Канопацкой — за ущерб. Что называется, для России — занавес.

Читайте по теме: Лукашенко объявил, при каких условиях готов уйти в отставку

Делегат ВНС рассказал, о чём хотят говорить белорусы с Лукашенко

Эксперт прокомментировал "план Путина - Патрушева" по Белоруссии