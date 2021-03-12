Почему приход к власти Тихановской для России смертельно опасен

Проект Конституции Белоруссии, опубликованный командой Светланы Тихановской, в случае принятия, приведёт страну под внешнее управление из Вашингтона. Для России — это прямая военная угроза, несоизмеримая даже с украинской.

Кто такая Тихановская?

Новая Конституция от Тихановской

Оппозиция в изгнании или беглая оппозиция в лице команды Светланы Тихановской опубликовала проект новой Конституции.

В преамбуле (орфография, как в тексте), авторы пишут, что "народ Беларуси" "опирается на многовековую историю развития беларусской государственности от Полоцкого княжества до наших дней, отдавая должное праву, по-беларусски записанному в Статутах Великого княжества Литовского и беларусских Конституциях". Ничего не сказано об общих корнях, единстве с русским народом.

По версии данного политического сообщества, в стране нужно установить парламентскую республику, где сохраняется пост президента с представительскими функциями.

Языковая политика описана следующим образом: (орфография, как в тексте)

"Государственными языками в Республике Беларусь являются беларусский и русский языки. Уважая право каждого выбирать язык общения, государство осуществляет меры по расширению использования беларусского языка для последующего придания ему в Конституции статуса единственного государственного языка".

По международной политике записано, что Белоруссия стремится (!) к статусу постоянного нейтралитета.

В качестве флага ожидаемо предложен бело-красно-белый, в качестве герба — "Погоня", национального девиза — фраза "Жыве Беларусь!". Это всё символы белорусских коллаборационистов Германии в Великой Отечественной войне.

Президентская власть необходима белорусам

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Маратович Межевич парламентская демократия самая "белая и пушистая" только на подходах к власти. А как до власти добираются, начинают действовать в ином направлении.

Во-вторых, продолжил политолог, в условиях всеобщего мира, богатства и стабильности парламентская демократия — наверное, вещь оптимальная, но в современной Европе всего этого не наблюдается, поэтому предпочтительнее сильная президентская власть.

"При этом я подчеркиваю, что призывая к сильной власти в Республике Белоруссия, я исхожу из того, что неважно на какие буквы заканчивается фамилия президента и на какие буквы она начинается, но я предполагаю, что в условиях общей нестабильности отказ от президентской республики — это ошибка", — сказал Николай Межевич.

"Рассказы о сексуальных подвигах импотентов"

Эксперт уверен, что обещание Тихановской поддерживать дружеские отношения с Россией "это ложь, это обман, которые мы проходили в 1991 году в Эстонии и в Латвии".

"Нам обещали, что у русского языка останется статус второго языка, нам обещали не закрывать русские школы, нам обещали не закрывать русские учреждения культуры, русские газеты, но все эти обещания были уничтожены", — отметил Николай Межевич.

По его словам, сама Тихановская, как и абсолютное большинство лидеров белорусской оппозиции, не знает белорусского языка. И её лозунг о "единственном госязыке — белорусском" напоминает ему рассказы о сексуальных подвигах импотента.

Политолог считает, что если Белоруссия откажется от русского языка, конкурентоспособность республики резко упадет.

"Я люблю слушать белорусские песни и читать белорусские книги. Но я прекрасно понимаю, что русская культура, музыка, живопись, наука — это часть нашей общей социокультурной системы. И отказываться в рамках белорусских реформ от русского языка недопустимо. Это гарантированное поражение страны и, на мой взгляд, это, в конечном счете, будет поражением любого политического лидера, который пойдет этой дорогой", — отметил политолог.

Белоруссия под внешним управлением — смертельно для России

Добавим, что парламентская республика с антирусским уклоном в идеологии на постсоветском пространстве — в Молдавии, Грузии, Армении (к этому идёт и на Украине), насаждалась западными политиками и привела к крайней нестабильности в этих странах, потере территорий, снижению уровня жизни населения, стала инструментом установления внешнего управления путём покупки голосов парламентариев.

Для России Белоруссия под внешним управлением — это разблокировка кратчайшего пути к Москве с запада на восток с без каких либо естественных преград. Того самого Смоленского тракта, по которому всегда из Европы атаковали Россию. В этом плане, хочется надеется, что не случайно Тихановская пожаловалась на отсутствие желания Кремля выйти с ней на контакт.

После политического кризиса в августе, сопровождавшегося массовыми протестами против результатов президентских выборов, отдавших безоговорочную победу Александру Лукашенко, в Белоруссии пытаются прийти к национальному примирению. Вышеупомянутая оппозиция не находится в переговорном поле. Другая её часть признала свой проигрыш на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

Президент Лукашенко отметил, что референдум по поправкам в Конституцию проведут в начале следующего года. Голосование по поправкам — либо в декабре, либо в январе 2022года. Также лидер Белоруссии назвал условия своего ухода из власти, среди которых "мир и порядок" в стране, а также безопасность людей, поддерживающих его.

Среди интересующих Россию инициатив на ВНС объявлено, что Белоруссия откажется от нейтрального статуса и определит в Конституции российский вектор сотрудничества.

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