КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко

Весной активизируются протесты в Белоруссии, считают силовики Минска, недовольные и прозападная оппозиция готовятся смести режим Лукашенко 25-27 марта. Об этом рассказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

По его словам, белорусские силовики пытаются нарушить коммуникации протестной общественности. Тертель рассказал о планах, которые якобы вынашивают противники власти.

Ожидается, что основные попытки дестабилизации ситуации в стране намечены на 25-27 марта.

Руководитель КГБ отметил, что все протесты якобы координируют "политэмигрантские подрывные центры" из-за границы.

"Как правило, они созданы лидерами белорусских протестов, которые "в своё время покинули нашу страну и теперь находятся на содержании иностранных спецслужб", — убеждал он.

Вывод прозвучал такой, что организаторам на "дестабилизацию" выделены большие деньги, которые они собираются просто поделить между собой, а вся ответственность за людей будет лежать на представителях белорусской оппозиции и… координаторах домовых чатов.

Расследование деятельности групп Игоря Олиневича и Николая Автуховича показало, что они связаны с некими силами за рубежом, сообщили в КГБ Белоруссии. В частности, "на территории Западной Европы, Польши, Украины".

Тертель добавил, что большие партии оружия доставлялись из Украины для последующего использования в целях дестабилизации ситуации. К тому же якобы планировались террористические акты с угрозой гибели большого количества населения.

Накануне Тертель встречался с Лукашенко, который тоже наговорил много о "десятках килограммов" тротила и пластида. Впрочем белорусы считают, что если бы они были, власти кричали бы о них на всех углах.

Таким образом, КГБ стало известно о готовящихся провокациях "с возможными пострадавшими из числа простых граждан и какими-то чрезвычайными ситуациями".

Силовики рассматривают сейчас три известных белорусским спецслужбам сценария развития событий, различающиеся только местом проведения.

Власти констатируют, что представители белорусской оппозиции рассчитывают получить официальное разрешение на проведение массового мероприятия 25 марта — в годовщину объявления о создании первого независимого белорусского государства.

Поданы заявки на проведение шествия, митинга и концерта. Этим занимаются три политические силы: движение "За свободу", Белорусский народный фронт (БНФ) и Белорусская социал-демократическая партия (БСДП).

Что характерно, политическая оппозиция в Белоруссии и протестная общественность — это разные силы.

Сегодня в стране протестуют активные представители среднего класса среднего возраста, которые до выборов не занимались политикой и после смены власти также намерены вернуться к своей обычной жизни.

Но власть должна для этого смениться. Социологические исследования подтверждают, что протестные настроения у людей не уменьшились, их примерно 80% от всех опрошенных. Политолог Андрей Егоров высказал мнение, что протест не только никуда не "слился", а расширился.

Со своей стороны, власти предупредили, что последствия несанкционированных выходов на улицу будут жёсткими. Для Лукашенко опасна сейчас любая протестная активность.

"Теперь все мы экстремисты", — прозвучало по этому поводу мнение белорусов в соцсетях.

Тем временем глава госдепа объявил Лукашенко "последним диктатором Европы" и поддержал протестующих в Белоруссии.

Энтони Блинкен отметил важную роль в белорусской оппозиции Марии Колесниковой, потому что она "мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко", и заявил, что США продолжат требовать её немедленного освобождения, а также других "политических заключённых в Белоруссии".