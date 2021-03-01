"Уже не до дипломатии": Тихановская объяснила свои "крымские метания"

Точку в вопросе принадлежности Крыма решила поставить экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. Крым — украинский, а все ранние ответы иного плана были "дипломатией".

Напомним, что Тихановскую вопрос о Крыме ранее часто ставил в тупик: она не хотела прямо говорить, кому же принадлежит полуостров, стараясь "найти золотую середину". Звучали слова о том, что контролирует регион Россия, но по факту он принадлежит Украине.

Однако в более поздних заявлениях Тихановская стала уверенно говорить о том, что Крым — украинский.

"Есть дипломатические ответы, и я их старалась придерживаться. Но сейчас, ассоциируя ситуацию в Беларуси с ситуацией в Украине, когда у нас человек фактически захватил власть и удерживает её только благодаря насилию, тут уже, знаете, не до дипломатии. Ведь ответы настолько очевидны, что пришло время говорить на самом деле то, что мы думаем", — заявила Тихановская для издания "Новое время".